Сила тления

В Сибае, где уже год не прекращается тление руды в шахтах горнообогатительного комбината УГМК-холдинга, зафиксировано превышение допустимой концентрации в воздухе не только диоксида серы, но и формальдегида. По данным Роспотребнадзора, в минувший вторник в воздухе было шестикратное превышение ПДК этого газа, но местные власти жителей об этом не проинформировали. Экоактивисты возмущены, что власти скрывают достоверную информацию об экологической ситуации в городе. Роспотребнадзор обратился в прокуратуру за согласованием внеплановой проверки ГОК, чтобы установить источник загрязнения.

Башкирское управление Роспотребнадзора направило в прокуратуру Сибая запрос на согласование внеплановой проверки сибайского филиала Учалинского ГОК (входит в УГМК-холдинг). Причиной стала регистрация 26 ноября в городе повышенных концентраций вредных веществ в воздухе — до 1,6 предельно допустимых концентраций диоксида серы и до 5,8 раза — формальдегида. Замеры, как следует из данных ведомства, проводились кумертауским межрайонным филиалом Центра гигиены и эпидемиологии с 12:50 до 15:37 ч на улицах Лермонтова, Октябрьской, Коннопарковой и Восьмое марта.

Глава сибайского отдела Роспотребнадзора Кадир Ганиев сообщил „Ъ“, что это первое серьезное превышение ПДК в Сибае с конца весны. «До этого все шло по нулям»,— сказал он. «Будем делать замеры, устанавливать причину и место выбросов на производственных объектах ГОКа, исследовать, как это может повлиять на население»,— сказал господин Ганиев. Без согласования с прокуратурой специалисты Роспотребнадзора не имеют права заходить на производственные объекты, пояснил представитель ведомства.

В пресс-службе башкирского управления Роспотребнадзора обращение в прокуратуру не прокомментировали, попросив направить официальный запрос.

В прокуратуре Сибая сказали, что пока документы из Роспотребнадзора не получали.

Жители Сибая о повышенных концентрациях формальдегида в воздухе проинформированы не были, сообщил „Ъ“ активист движения «Сибай, дыши», член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Эдуард Кадыров. По его словам, местная администрация опубликовала данные только о превышении ПДК по диоксиду серы и то с опозданием на сутки. Между тем, датчики, установленные активистами на пожертвования, фиксируют превышение ПДК по диоксиду серы в городе с начала ноября. 26 ноября была зарегистрирована самая высокая разовая концентрация — 18,6 ПДК. В октябре датчики активистов регистрировали также превышение ПДК по формальдегиду.

Вчера активисты пришли в местный отдел Роспотребнадзора, чтобы получить протоколы замеров за 24-26 ноября, так как не доверяют данным, публикуемым администрацией. В получении документов им было отказано. Кадир Ганиев потребовал официальный запрос, а когда разговор перешел на повышенные тона, вызвал полицию, заявив о нарушении общественного порядка. Сегодня Эдуард Кадыров приглашен в отдел полиции для дачи объяснений.

В сибайском отделе Роспотребнадзора „Ъ“ заявили, что направили полные данные о замерах в местную администрацию и уфимский офис ведомства.

Глава администрации Сибая Рустем Афзалов подтвердил, что эту информацию получал. На вопрос, почему данные о загрязнении формальдегидом не были опубликованы в ежедневной сводке на сайте мэрии, он сообщил, что сведения поступили с опозданием, а кроме того, власти «решили не будоражить людей», так как формальдегид является «нехарактерным» для Сибая видом загрязнения воздуха, «его происхождение непонятно». «У нас нет производств, которые могли бы привести к возникновению этого газа. Постоянного воздействия формальдегида в городе нет: это явление носит кратковременный характер»,— сказал глава. Он добавил, что направил запрос в Роспотребнадзор, министерство экологии и природопользования республики для выяснения причин возникновения формальдегида.

С ноября 2018 года в Сибае не прекращается тление руды в шахтах, расположенных по бортам местного карьера. Попытки ликвидировать очаги тления приносят лишь временный успех: прогнозы о сроках ликвидации техногенной аварии неоднократно менялись. В октябре Учалинский ГОК начал третий этап подтопления шахт, который, как заявлялось, должен завершиться до конца года. Местные жители жалуются на трудности с дыханием, обострение аллергических реакций. Объявлять в городе чрезвычайную ситуацию власти отказываются, равно как и рассматривать вопрос о выплате компенсаций жителям.

Заместитель председателя госкомитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Мурат Задин от комментариев вчера отказался.

В УГМК-холдинге на запрос не ответили.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов отметил, что установить причины загрязнения воздуха формальдегидом можно только после проверки. «Возможно, Сибайский ГОК применяет для тушения шахт химические реагенты, но, возможно, это следствие деятельности местного завода буровых реагентов»,— предположил он. Руководитель противопожарной программы Гринпис России Григорий Куксин также полагает, что формальдегид может быть как следствием попыток нейтрализовать выбросы сернистого газа в шахтах, так и результатом тления где-то поблизости органики.

Влада Шипилова