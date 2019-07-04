Сибайский карьер осмотрят в пожарном порядке

В Сибай, где с ноября не прекращается тление руды в шахтах Учалинского горнообогатительного комбината

УГМК-холдинга и выбросы сернистых соединений в атмосферу, повторно приедут эксперты Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По приглашению сити-менеджера Сибая Рустема Афзалова обстановку в шахтах во вторник должен оценить эксперт постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам, руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин. Экологические активисты говорят, что добивались этого визита несколько месяцев. В июне они записали видеообращение к президенту России как к «последней надежде» на спасение города. Власти отрицают, что приезд господина Куксина связан с этим обращением и называют его визит плановым.

Во вторник в Сибае ждут приезда члена СПЧ и одного из крупнейших в России специалистов по тушению торфяных пожаров Григория Куксина. С просьбой оценить текущую экологическую ситуацию в городе, работы по затоплению Сибайского карьера и подземных горных выработок обратился глава администрации Сибая Рустем Афзалов.

Его письмо, датированное 1 июля, вчера опубликовали экологические активисты в сообществе «Сибай, дыши». Господин Афзалов просит Григория Куксина «при необходимости привлечь силы и средства СПЧ для окончательной локализации очагов окисления руд».

В Сибае с ноября 2018 года не прекращается тление руды в шахтах Учалинского горнообогатительного комбината группы УГМК. Сроки ликвидации техногенной аварии сдвигались уже семь раз. Зимой и весной в городе регистрировались максимальные превышения предельно допустимых концентраций диоксида серы — в десятки раз. Горожане не прекращают жаловаться на приступы удушья, головные боли, кашель, тошноту, обострение аллергических заболеваний. В июне городские экоактивисты записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором назвали его «последней надеждой» на спасение города и попросили «привлечь федеральные силы для ликвидации техногенного пожара». После этого врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что держит ситуацию в Сибае «под личным контролем» и пообещал, что сибайцы забудут об экологической проблеме осенью. Но точные сроки ликвидации аварии до сих пор не установлены.

В администрации главы Башкирии вчера сообщили, что работы по тушению очагов тления ведутся Учалинским ГОК по плану, «никаких рисков нет», а приглашение Григорию Куксину связано с тем, что «в марте, во время первого визита членов СПЧ в Сибай, с ним была достигнута такая договоренность».

Рустем Афзалов также заявил, что приезд члена СПЧ не связан с обращением к Владимиру Путину и рисками ухудшения экологической ситуации. «В первый приезд члены совета говорили, что готовы оказать нам помощь. Григорий Куксин — продвинутый горняк, у него есть оборудование, с помощью которого можно оценить ситуацию и внутри карьера, и снаружи»,— сказал глава администрации.

Григорий Куксин сообщил, что приедет в Сибай с группой технических специалистов. Он намерен спуститься в карьер, измерить кислотность воды, понять, на каком уровне остались очаги горения руды. «Моя задача — решить, можно ли сделать что-то еще, кроме подъема уровня воды для быстрой ликвидации очагов»,— отметил он. Если осмотр покажет, что есть возможности ускорить процесс, эксперт готов привлечь из «Гринпис» и других экологических организаций специальную малогабаритную технику. «С ее помощью можно организовать подачу воды или глинистого раствора на большую глубину. У нас есть роботизированная техника — дистанционно управляемый трактор»,— сообщил он и добавил, что республике эта помощь ничего стоить не будет.

«Пока понятно только одно: что проблема в Сибае не решена. До сих пор видно, как с бортов карьера поднимается пар»,— заключил собеседник.

Активист группы «Сибай, дыши» Эдуард Кадыров говорит, что инициативная группа давно предлагала властям привлечь специалистов «Гринпис». «Григорий Куксин около 20 лет занимается тушением пожаров по всему миру. У него есть техника, которой не располагает Учалинский ГОК. Например, УГОК измеряет площадь и температуру очагов приблизительно, на большом расстоянии, так как не может подобраться близко к очагам. У Куксина есть техника, которая позволяет делать замеры непосредственно возле очагов»,— сообщил он.

По словам господина Кадырова, пока затопление карьера остановилось на отметке 429 метров (отсчет уровня затопления ведется с верхней точки карьера). «Мы пока не понимаем, почему. Обещали затопить до горизонта 440 метров»,— сказал он. По оценке активиста, экологическая ситуация в городе улучшилась, но периодически приборы регистрируют превышения ПДК в районах, прилегающих к карьеру.

Заместитель председателя госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Мурат Задин пояснил, что подтопление приостановлено на месяц, чтобы «вода отстоялась». «УГОК выдерживает график работ. Поводов для беспокойства нет»,— отметил он.

Напомним, что ранее суды признали виновником техногенной аварии в Сибае Учалинский ГОК. 19 июля Сибайский городской суд должен по существу рассмотреть заявление Роспотребнадзора об обязании «дочки» УГОК — Сибайского горнообогатительного комбината расширить санитарно-защитную зону предприятия, часть которой в последние годы активно застраивалась жильем. Третьими лицами к разбирательству привлечены минздрав республики и администрация Сибая.

Дарья Кучеренко