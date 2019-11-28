Премиальные авто разъехались с налогами

Дорогих машин в стране становится все больше, а налогов с них платится все меньше. Фискальные органы не досчитались автомобилей, чья стоимость превышает 10 млн руб. Их владельцы должны платить повышенный транспортный налог. Но в этом году официальное число премиальных машин в стране сократилось на четверть, выяснили аналитики «Финэкспертизы». Как такое возможно? Подробности — в материале Владимира Расулова и Анны Пестеревой.

В список авто, которые облагаются повышенным налогом, внесено более тысячи разных марок. В тройном размере платят те, чей автомобиль стоит от 10 млн руб. Именно в этом сегменте обнаружилась аномалия — за год более 700 машин просто исчезли. В чем причина? Объяснить произошедшее влиянием каких-то объективных факторов не получается, отмечает руководитель налоговой практики компании «Финэкспертиза» Сергей Зубков: «Количество автомобилей стоимостью более 10 млн руб., по неизвестным пока причинам, в 2018 году уменьшилось практически на четверть по сравнению с 2017-м. В общем объеме это 775 штук, более половины из них зарегистрированы в Москве. Это невозможно объяснить обычным исчезновением с регистров ФНС только из-за угона или утраты в результате ДТП».

С другой стороны, аналитики постоянно сообщают, что покупательная способность россиян падает. Может быть, проблемы коснулись и самых обеспеченных слоев населения? Но ритейлеры утверждают, что спрос на премиальные машины остается на прежнем уровне. Люди с большим доходом чувствуют себя уверенно и не отказываются от предметов роскоши, рассуждает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев: «Там вообще все стабильно, изменений на рынке практически не происходит. Потому что люди, покупающие машины дороже 10 млн, не исчезают, больше их тоже не становится, поэтому там с точки зрения продаж наиболее стабильная история — нет такого сокращения, падения».

Больше половины премиальных машин зарегистрировано в Москве. Столичные правила позволяют владельцам уйти от выплаты налогов на вполне законных основаниях. Например, от сбора освобождаются многодетные семьи. Есть и другие, менее честные способы сэкономить, говорит автоюрист, эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько: «Машины просто ставятся на учет на тех людей, которые не облагаются транспортным налогом. Потому что плательщиком является не тот, кто пользуется машиной, а тот, на кого машина зарегистрирована, под чьим именем она состоит на учете в ГИБДД.

Поэтому, если это лицо является льготником, то никаких претензий быть не может — никакого нарушения закона нет».

Транспортный налог считается одним из самых обременительных для россиян, выяснили в «Финэкспертизе». В прошлом году автовладельцы заплатили в казну более 130 млрд руб. В автопарке у адвоката Александра Хаминского есть Rolls-Royce и Bentley. Он уверен, что систему нужно пересмотреть, потому что люди и дальше будут скрываться от фискальных органов: «Если у человека имеется премиальный автомобиль, то он не единственный. Поэтому, если у меня две-четыре машины, на которых я одновременно не езжу, на мой взгляд, крайне несправедливо по отношению к гражданину облагать все четыре автомобиля повышенным налогом. Предлагали поставить налогообложение в зависимость от частоты использования данных машин».

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В этом году в перечень дорогих автомобилей, которые облагаются повышенным налогом, не включили некоторые известные марки. Не переплачивают за премиальные автомобили сейчас владельцы Tesla, одной из модификаций Mercedes-Benz и Bugatti Veyron Grand Sport. Список сокращался последние два года, и это тоже повлияло на собираемость налогов.

Общий объем российского рынка новых премиальных автомобилей в прошлом году составил 150 тыс. машин. Лучше всего в России продаются три люксовые марки: Mercedes-Benz, Audi и BMW.