Митинг в любом удобном месте

Муниципальные депутаты Москвы впервые привлекли жителей для подачи в мэрию коллективного уведомления о проведении митинга против программы реновации. Предполагается, что акция протеста пройдет в центре столицы 15 декабря и привлечет до 10 тыс. человек. Организаторы собирают заявления противников программы на площадке Ассоциации независимых депутатов и планируют направить их в мэрию вместе с уведомлением, сделав москвичей созаявителями акции. При этом депутаты признают, что формально заявителями митинга не могут быть одновременно сотни человек, а подписи москвичей нужны «для усиления политического эффекта». Депутаты в проекте уведомления просят предоставить «любое доступное место в границах Центрального округа города Москвы». На момент публикации соавторами письма в мэрию стали 367 человек.

Муниципальные депутаты Москвы — Андрей Морев, Елена Филина, Юлия Галямина и Елена Русакова — намерены провести митинг против программы реновации в центре столицы 15 декабря. Аналогичную акцию 1 декабря численностью до 10 тыс. человек госпожа Русакова и господин Морев пытались согласовать по отдельности, но получили отказ департамента безопасности столицы и предложение перенести митинг из центра на окраину — в Люблино. Теперь уведомление о митинге планируют направить коллективно и привлечь к этому всех желающих. На сайте Ассоциации независимых депутатов (АНД) 27 ноября для этого открыли страницу с заявкой, отправляя которую жители столицы соглашаются с целью мероприятия — «выразить протест разрушению Москвы и нарушению прав человека». В заявке просят указать ФИО, адрес регистрации, район проживания и контактный телефон.

На момент публикации созаявителями митинга стали более 350 человек.

По словам депутата муниципального округа Проспект Вернадского Елены Филиной, «формально процедуры подачи уведомления от сотен человек нет», но заявки москвичей тем не менее «важны для демонстрации запроса общества».

«Мэрии будет сложнее игнорировать подписи сотен жителей, чем уведомление от нескольких депутатов»,— считает госпожа Филина.

Другой организатор акции, депутат округа Якиманка Андрей Морев, рассказал “Ъ”, что механизм соавторства коллективных обращений для согласования митинга в Москве запущен впервые. «Мы намерены подать уведомление о митинге в следующий понедельник, 4 декабря, и перед этим проверить достоверность собранных подписей, обзвонив жителей,— сказал господин Морев.— Сейчас на публичные слушания по программе реновации приходят от 100 до 300 человек в каждом районе. Больше всего реновацией недовольны жители Обручевского, Ломоносовского и Академического районов, а также проспекта Вернадского. Если все эти люди выйдут на митинг 15 декабря, численность участников митинга может даже превысить 10 тыс. человек».

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Господин Морев не исключил, что, несмотря на сотни обращений москвичей в мэрию, депутаты все же получат отказ и очередное предложение провести акцию в Люблино. Напомним, в согласовании акций 1 декабря депутатам было отказано, так как «проведение митинга в заявленном месте (на улице Большая Якиманка от метро “Октябрьская” до пересечения Якиманского проезда с улицей Малая Якиманка.— “Ъ”) повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры города, создаст помехи движению пешеходов и общественному транспорту… и нарушит права граждан, не принимающих участия в митинге». Данная формулировка содержится, в частности, в отказе, направленном на имя Андрея Морева первым заместителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василием Олейником от 21 ноября.

Согласно справке, подготовленной по просьбе “Ъ” главой юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексеем Глуховым, «данный отказ московских властей является копией общих формулировок решения Верховного суда РФ от 26.06.2018 года, которым чиновники также обязаны указывать конкретные исключительные обстоятельства, по которым проведение мирной акции будет невозможно». Согласно постановлению пленума ВС РФ №28 от 26 июня 2018 года, «необходимо учитывать, что неудобства, вызываемые проведением публичного мероприятия, для граждан, не участвующих в нем, а также предположения органа публичной власти о возможности возникновения указанных неудобств сами по себе не могут являться уважительной причиной для изменения места и (или) времени проведения публичного мероприятия. Например, неудобства, связанные с необходимостью временного изменения маршрутов движения транспорта, помехи движению пешеходов не могут расцениваться в качестве уважительной причины предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия».

Отметим, что в проекте уведомления о митинге 15 декабря, размещенном на сайте АНД, сказано, что местом проведения акции может стать «любое доступное место в границах Центрального округа города Москвы». Такую формулировку организаторы выбрали намеренно, чтобы не нарушать планы проведения других возможных массовых мероприятий в конкретном месте. В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы на запрос “Ъ” о том, подавались ли какие-либо заявки на проведение массовых мероприятий в столице на 15 декабря, не ответили.

Глава комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева (депутатское объединение «Моя Москва») рассказала “Ъ”, что 29 ноября в Мосгордуме состоится круглый стол по теме градостроительства, «где в том числе будет поднят вопрос реновации». При этом госпожа Николаева подчеркнула, что в 23-м избирательном округе (Люблино, Кузьминки), где она является депутатом, «все жители ждут расселения». «Я провела 382 дворовые встречи с более чем тысячей жителей, попавших в программу реновации, и 90% людей спрашивали, “когда нас расселят”»,— рассказала Елена Николаева, признав, что не все публичные слушания проводятся конструктивно, но «итоги встреч тем не менее протоколируются и направляются разработчикам проектов для анализа собранных от жителей предложений».

Политолог Михаил Виноградов, возглавляющий фонд «Петербургская политика», считает, что организаторы митинга 15 декабря завысили число потенциальных участников, а количество собранных за сутки подписей демонстрирует «спад общественной активности».

«При запуске реновации иногда “искрит”, есть люди, недовольные предлагаемыми условиями и отказывающиеся переселяться, но это, как мы можем судить, не массовый тренд,— отметил господин Виноградов.— В 2017 году наблюдалось сближение реновационного и политического протеста, но сейчас такого нет».

Напомним, программа реновации утверждена столичными властями в 2017 году. В списке под снос значатся 5173 дома площадью 16,3 млн кв. м — примерно 350 тыс. квартир, в которых проживает до 1 млн человек. Переселенцы должны получить равнозначное жилье в своем районе (за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где расселяют в пределах округа), равноценную квартиру или денежную компенсацию.

Утверждено более 350 стартовых площадок, на них запланировано построить 5,1 млн кв. м недвижимости.

Широкий общественный резонанс программа вызвала еще на старте. Мэрия составила список домов, попадающих в программу, но окончательное решение оставалось за жителями. Голосование, по результатам которого в программу вошло более 5 тыс. домов, состоялось на площадке «Активный гражданин». За время действия программы две пятиэтажки, большинство жителей которых изначально проголосовали против, смогли через суд добиться повторного включения в программу. В мае 2017 года в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг против принятия закона о реновации, собравший около 20 тыс. человек (по данным «Белого счетчика»; по данным ГУ МВД Москвы — 5–8 тыс. человек). 1 июня 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации» — таким образом программа получила официальный старт.

На сегодняшний день основные опасения жителей заключаются в увеличении плотности застройки. Так, общая площадь жилья, подлежащего реновации, составляет около 16 млн кв. м. По данным стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. На старте программы столичные власти давали обещания строить дома небольшой этажности, однако в представленном в октябре 2019 года проекте планировки района Покровское-Стрешнево фигурирует 72-этажный небоскреб (255 м) — это выше башен «Москва-Сити». Глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин заявлял, что у чиновников «нет задачи переуплотнить город», высотки назвал вынужденной мерой, а их строительство — невыгодным для мэрии. До конца года в районах Москвы должны пройти публичные слушания по всем 89 проектам планировок территорий по программе реновации. Публичные слушания стартовали весной этого года, на них приходят как сторонники, так и противники программы. В пресс-службе Москомархитектуры ТАСС уточнили, что по состоянию на 22 ноября 17 слушаний по проектам кварталов реновации уже проведено, 16 находятся в процессе подведения итогов, 11 — в процессе прохождения.

Мария Старикова, Елена Рожкова