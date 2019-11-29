Поступление Новинок

Депутаты заксобрания Нижегородской области приняли закон о присоединении поселка Новинки к Нижнему Новгороду. На 2020 год жители Новинок сохранят за собой все сельские льготы по налогам, а Нижний Новгород получит новую территорию с 12 тыс. жителей. ­Депутаты сразу в двух чтениях одобрили предложенный губернатором законопроект, не обсудив требование части граждан провести референдум по вопросу объединения.



Заксобрание Нижегородской области рассмотрело законопроекты о преобразовании Новинок в сельское поселение в границах городского округа Нижний Новгород и об изменении территориального деления Нижнего Новгорода, Новинок и Богородского района. Эти внесенные губернатором акты были приняты в двух чтениях и вступят в силу с 1 января 2020 года. За счет занимающих 48 кв. км Новинок территория Нижнего Новгорода увеличится примерно на 10%, а население города — на 12 тыс. жителей.

Возможность проведения референдума по вопросу объединения муниципалитетов даже не рассматривалась. По словам спикера заксобрания Евгения Лебедева, поступившие законопроекты прошли все необходимые процедуры обсуждения и полностью соответствовали действующему законодательству, в противном случае их не стали бы ­рассматривать.

Идею объединения Новинок с областным центром поддержали в первую очередь покупатели квартир в микрорайонах-­долгостроях Окский берег и Новинки Smart City. Они уверены, что присоединение к Нижнему Новгороду поможет решить проблемы более двух тысяч обманутых дольщиков и быстрее достроить многоквартирные дома. Впрочем, на территории сельского поселения есть не только проблемные ЖК, на достройку которых из федерального бюджета обещаны миллиарды рублей. В Новинках расположена Кудьминская промзона, предприятия которой налоговыми отчислениями делают бюджет поселка профицитным. Этот фактор особенно подчеркивали чиновники Нижнего Новгорода.

Некоторые жители поселка высказывались категорически против присоединения. Противники были недовольны тем, что при решении важного вопроса администрации сельсовета и Богородского района даже не поинтересовались мнением самих жителей. Общественные слушания по вопросу присоединения были проведены, но уже после того, как депутаты всех участвовавших муниципалитетов одобрили объединение территорий. ­Недовольные опасались, что вхождение Новинок в состав Нижнего Новгорода повлечет за собой отмену большого количества льгот и социальных выплат, положенных жителям сельских территорий. Предприниматели Новинок боялись, что будут вынуждены платить налоги по городским ставкам и это разорит их бизнес.

Представители инициативной группы, которую возглавил предприниматель Рустам Жалялотдинов, неоднократно заявляли о необходимости провести референдум по вопросу присоединения Новинок к Нижнему Новгороду. Вечером 27 ноября они провели митинг протеста, направив в законодательное собрание письмо с просьбой отложить присоединение на полгода-год, чтобы за это время детально проработать все вопросы. При этом протестующие, около 50 человек, продолжали настаивать на проведении референдума.

Власти Нижнего Новгорода гарантировали, что жители Новинского сельсовета не лишатся имеющихся у них льгот после того, как он будет присоединен к городу. Об этом заявил глава города Владимир Панов (он первым в сентябре высказал идею о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду). Глава города подчеркнул, что все опасения жителей Новинок о возможном ухудшении жизни необоснованны, так как поселок входит в состав городского округа в качестве сельского поселения, и все причитающиеся жителям социальные льготы будут сохранены. ­Дума Нижнего Новгорода приняла поправки к коэффициентам имущественных налогов на 2020 год. После присоединения к городу у жителей Новинок в три раза снизится сумма налога на имущество, если его кадастровая стоимость не превышает 10 млн руб., и на 30% — если кадастровая стоимость объекта не превышает 50 млн руб. Для тех объектов, стоимость которых составляет от 50 до 300 млн руб., сумма налога не изменится. На жителей поселка также распространяется льгота на имущество физических лиц: от этого налога будут освобождены дети-сироты, многодетные семьи, инвалиды третьей группы, семьи военнослужащих, проходящих службу по призыву, и другие категории граждан. Также в следующем году в Новинках сохранятся действующие ставки земельного налога, тарифы на тепло, электричество, газ и воду.

На заседании заксобрания обращение инициативной группы не рассматривалось, хотя все депутаты его получили: в парламенте решили, что полученный от мэрии официальный документ о прежних налогах и тарифах снял все больные вопросы, возникавшие у жителей Новинок и депутатов, обсуждавших возможные проблемы объединения. По словам вице-спикера Владислава Егорова, принятые в Нижнем Новгороде решения дают возможность жителям поселка понять, какие льготы у них сохранятся, и требовать точного соблюдения всех обещаний администрации города, в том числе через суд. «Поскольку администрация сельсовета больше не будет играть первую скрипку в вопросах управления Новинками, нам важно, чтобы не выпали вопросы, связанные с благоустройством, уборкой снега и вывозом мусора. Мы в рабочем режиме будем отслеживать эту работу», — пообещал председатель заксобрания Евгений Лебедев.

Андрей Репин