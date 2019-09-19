Обманутых дольщиков поддержат всем городом

Депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили инициативу главы города Владимира Панова о присоединении Новинского сельсовета к областному центру. По словам мэра, в перспективе территория площадью порядка 48 кв. км войдет в Приокский район города, а население областного центра вырастет на 12 тыс. жителей. Бюджетные расходы на содержание новой территории пока никто не прогнозировал, а главной идеей предстоящего объединения чиновники назвали помощь обманутым дольщикам Новинок. Впереди публичные слушания и принятие областного закона о новых границах Нижнего Новгорода.



Дума большинством голосов проголосовала за инициативу мэра Владимира Панова о расширении территории Нижнего Новгорода за счет присоединения Новинского сельсовета, который сейчас относится к Богородскому муниципальному району области. Мэр также направил инициативу о вхождении Новинок в состав Нижнего Новгорода депутатам сельского совета и богородским парламентариям. Депутаты Новинского сельсовета на своей сессии проголосовали за присоединение к Нижнему Новгороду. Земское собрание Богородского района, который лишается части своей территории, рассмотрит этот вопрос в четверг. В случае согласия трех муниципалитетов и прохождения этого вопроса через публичные слушания будут скорректированы границы областного центра и вхождение Новинок в его состав будет реализовано принятием соответствующего областного закона. Ориентировочно все эти процедуры могут занять около двух месяцев.

«Вы все знаете, что на территории Новинского сельсовета серьезная проблема с обманутыми дольщиками — губернатор области совместно с правительством РФ ее решает (речь идет о достройке за бюджетный счет кварталов ЖК «Новинки Smart City» и «Окский берег».— “Ъ-Приволжье”). Мы вышли с данной инициативой, чтобы поддержать этих жителей, включить Новинки в свои границы и решить огромное количество социальных задач», — сообщила депутатам заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Наталия Казачкова. Владимир Панов пояснил, что за счет пригорода площадью 48 кв. км, который административно планируется отнести к Приокскому району, территория Нижнего Новгорода увеличится примерно на 10%, а население — на 12 тыс. жителей.

Глава сельского поселения Дмитрий Денисов уточнил, что в Новинках зарегистрировано более 11 тыс. человек, но фактически с учетом новых жилых кварталов проживает около 20 тыс. человек, построены два новых детсада и достраивается школа. «Очень много было вопросов о прописке, льготах, здравоохранении. Ответов на них пока явно меньше, тем не менее мы не боимся. За присоединение депутаты сельсовета голосовали единогласно», — добавил Дмитрий Денисов. По его словам, расположенная в их поселении Кудьминская промзона дает порядка 30% доходов в бюджет Богородского района, и эти финансовые потери району, видимо, будет компенсировать область.

В думе Нижнего Новгорода все вопросы задавал только депутат Евгений Лазарев: он пытался выяснить, в какую сумму городу обойдется содержание Новинок и решение вопросов местного значения, например строительство детсадов или дорог. Кроме того, депутата удивила формулировка предложенного решения, где говорится, что гордума решила «выразить согласие населения Нижнего Новгорода» на его территориальное преобразование. Учитывая, что инициатива мэра Панова была опубликована накануне голосования, городские власти не могли узнать мнение нижегородцев, согласны ли они с включением в состав Нижнего Новгорода новой территории. Евгений Лазарев предложил отложить голосование на месяц, чтобы он мог выяснить отношение своих избирателей, но коллеги ему в этом отказали.

Чиновники пояснили, что налоговые доходы Новинского сельсовета составили 160,6 млн руб., а расходы 158,5 млн руб., таким образом в плане текущих нужд поселение живет в профиците. «Там строятся два больших микрорайона, а наша задача как городской администрации будет в том, чтобы включить необходимые объекты инфраструктуры в областные и федеральные программы», — отметила Наталия Казачкова. В думской комиссии по транспорту также не скрывают, что рассчитывают на помощь вышестоящих бюджетов. Миллиарды рублей могут потребоваться, например, на расширение перегруженной двухполосной автотрассы при въезде в Нижний Новгород в микрорайоне Щербинки, на которой возникают большие заторы. Напомним, кстати, что под строительство близлежащей транспортной развязки в Ольгино областные власти привлекли более 1,7 млрд руб. федеральных средств по программе развития туристического религиозного кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».

В администрации Нижнего Новгорода уверяют, что жители Новинок при вхождении в состав Нижнего Новгорода сохранят все льготы сельского поселения, а нижегородцы смогут выразить свое мнение на публичных слушаниях, которые пока не назначены, но, вероятно, будут проведены до октябрьского заседания городской думы.

Роман Кряжев