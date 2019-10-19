Новинкам предлагают крымский сценарий

Нижегородцы поддержали принятое на муниципальном уровне решение о присоединении Новинок к областному центру. Теперь сельсовет с административным центром в поселке Новинки станет частью городского округа. На жителях Нижнего Новгорода этот никак не отразится, а вот жителей Новинок ждет повышение тарифов и налогов. Они с этим не согласны и настаивают на проведении референдума.

По данным мэрии, в общественных слушаниях по поводу присоединения Новинок к Нижнему Новгороду приняли участие 230 жителей города, а также население сельсовета. Однако, как неоднократно подчеркнула первый заместитель главы Нижнего Новгорода Наталья Казачкова, слушания проводились только для жителей областного центра.

Напомним, с инициативой присоединения сельсовета к городу выступил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. Это необходимо для достройки двух незавершенных жилых комплексов «Окский берег» и «Новинки Smart City» и обеспечения их коммунальной инфраструктурой. Его инициативу поддержали нижегородская дума, сельсовет Новинок и земское собрание Богородского района. Новинский сельсовет площадью около 49 кв. км состоит из семи поселений, административным центром является поселок Новинки. Численность населения по данным на 2017 год превышает 8,6 тыс.

Глава областного минстроя Анатолий Молев напомнил собравшимся в Большом зале городской думы, что часть территории сельсовета несколько лет назад была отдана под жилищную застройку. На этих землях начато строительство жилищных комплексов «Стрижи», «Акварель», «Окский берег» и «Новинки Smart City». Ни один из этих проектов так и не был завершен, от действий застройщиков пострадали 5,5 тыс. дольщиков, отметил министр. Подведение инфраструктуры для этой территории, как перспективной под дальнейшее жилищное строительство, идет со стороны Нижнего Новгорода. «Начата работа по достройке домов обманутых дольщиков и по созданию инфраструктуры для дальнейшего строительства жилья, детских садов, школ. Всего на землях сельсовета планируется построить более 2,5 млн кв. м. жилья, что повлечет за собой существенный прирост населения, значительная часть которого будет трудоустроена в Нижнем Новгороде. Поэтому данная территория рассматривается как перспективная для дальнейшего развития города», — пояснил Анатолий Молев.

Участники общественных слушаний поинтересовались, как на них отразится присоединение к городу новой территории, в частности вырастут ли тарифы на коммунальные услуги. По словам директора городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павла Маркова, предельный рост тарифов для города установлен на уровне 4%, и строительство новых сетей на него никак не повлияет. Напомним, ранее собеседники «Ъ-Приволжье» в коммунальных компаниях не исключали, что затраты на подведение сетей к Новинкам, которые несут ресурсные операторы, могут быть включены в тарифы. Также нижегородцы напомнили чиновникам, что в областном центре тоже не хватает школ и детских садов. Наталья Казачкова ответила, что присоединение новых территорий никак не ущемит права жителей города. «Нижний Новгород участвует во всех государственных программах по развитию социальной сферы. Точно также в них будет участвовать и Новинский сельсовет. И все объекты, которые необходимо будет построить, включат в эти программы. На ситуации в Нижнем Новгороде это никак не отразится»,— заявила госпожа Казачкова.

Присоединение сельсовета к городу поддержали дольщики ЖК «Новинки Smart City» и «Окский берег». По их словам, это даст возможность пользоваться медицинскими учреждениями, находящимся в соседнем Нижнем Новгороде, а не тратить по полдня на поездки в Богородск, расположенный за 30 км от места их жительства, и не ждать скорую помощь по два-три часа. Также дольщики надеются, что с включением в состав Нижнего Новгорода улучшится транспортное сообщение с городом (предполагается, что двухполосная дорога до Новинок будет расширена до четырех полос). В поддержку присоединения сельсовета к городу дольщики ЖК «Новинки Smart City» принесли на общественные слушания более 2 тыс. подписей.

Против включения сельсовета в состав городского округа выступают жители Новинок, которые живут в частных домах и не приобретали недвижимость в новых жилых комплексах. Они создали инициативную группу, которая выступает за более широкое обсуждение вопроса. По словам руководителя этой группы Рустама Жалялетдинова, жители Новинок не хотят платить налоги и коммунальные услуги по городским тарифам, а это неизбежно после того, как сельсовет станет частью города. Он напомнил, что решение о присоединении Новинок власти принимали без обсуждения с жителями. «В качестве примера хотелось бы привести действия президента Владимира Путина, который, прежде чем присоединить Крым, провел на этой территории референдум»,— напомнил собравшимся господин Жалялетдинов. По его словам, общественные слушания, прошедшие в Новинках уже после того, как решение о присоединении было принято чиновниками, показали, что 97% жителей против этого. Поэтому инициативная группа настаивает на проведении референдума и собрала в поддержку этой идеи 3 тыс. подписей.

По словам предпринимателя из Новинок Сергея Никитина, основное население сельсовета выступает против присоединения к городу уже несколько лет: «Да, у нас есть некая инициативная группа обманутых дольщиков ЖК «Окский берег» и «Новинки Smart City». Их меньшинство, но они пытаются противостоять поселковому решению. Но если им так хочется, можно отмежевать территории их ЖК и присоединить к городу. Но насколько я понимаю, власти хотят решить проблему кардинально, и все это напоминает завуалированный рейдерский захват». Он уверен, что присоединение к городу ударит и по местным предпринимателям: «В поселке уже сформировался свой предпринимательский кластер, который просто загнется сразу после присоединения к городу. И первыми загнутся те, что платит единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Предприниматели просто не смогут платить налог, рассчитанный по городским коэффициентам».

Заслушав всех выступающих, Наталья Казачкова зачитала итоговую резолюцию общественных слушаний. В тексте говорится, что жители Нижнего Новгорода одобрили присоединение Новинского сельсовета к городу. При этом жителей самих Новинок она попросила остаться, чтобы обсудить интересующие их вопросы. После небольшого перерыва госпожа Казачкова сообщила активистам сельсовета, что Новинки будут включать не в территорию города, а в состав городского округа, поэтому статус сельского поселения, а вместе с ним соответствующие льготы, сохранятся. Она заверила, что цены на электроэнергию у них будут ниже, чем в городе. Вопрос о ставке ЕНВД и ценах на газ чиновники пообещали «взять в работу». Тариф по ОСАГО и транспортный налог жителям Новинок придется платить по городским нормам. Чиновники пообещали через неделю встретиться с населением сельсовета, чтобы обсудить оставшиеся вопросы, однако представители инициативной группы заявили, что не намерены отказываться от своего требования по проведению референдума.

Андрей Репин