Гонконгский протест победил на выборах

В Гонконге 25 ноября были обнародованы итоги выборов в местные органы власти, ставших первым демократическим волеизъявлением в бывшей британской колонии после массовых протестов последних месяцев. Прошедшие при рекордной явке выборы завершились сокрушительным поражением проправительственных сил и переходом районных советов под контроль оппозиции. Хотя власть в Гонконге, имеющем статус Специального административного района Китая, по-прежнему контролирует Пекин, голосование стало беспрецедентным вотумом недоверия местной администрации. Теперь оппозиция намерена дать новый бой властям на выборах в парламент Гонконга, намеченных на сентябрь будущего года.

Состоявшиеся в Гонконге выборы в советы городских округов стали краткой передышкой в многомесячном противостоянии между уличной оппозицией и местной администрацией, контролируемой из Пекина.

Непосредственно перед днем голосования, 24 ноября, главным штабом протестующих стал расположенный в центральной части более чем семимиллионного мегаполиса Политехнический университет, занятый сотнями радикально настроенных студентов. Именно отсюда недовольные властями студенты, научившиеся изготавливать «коктейли Молотова» и другие подручные средства борьбы прямо в аудиториях, совершали вылазки в город, вступая в противостояние с полицией.

Учитывая это, на обеспечение порядка на воскресных выборах был мобилизован весь более чем 31-тысячный контингент гонконгской полиции. Тем не менее голосование прошло без эксцессов, при беспрецедентной активности жителей Гонконга. Порядок на выборах во многом удалось обеспечить благодаря усилиям самих лидеров протестов. Перед днем голосования они обратились в соцсетях к своим сторонникам с призывом прийти на избирательные участки и продемонстрировать свое отношение к местной администрации и лично ее главе Кэрри Лам. Этот призыв сработал.

По сравнению с выборами 2015 года явка взлетела в полтора раза, составив рекордные в истории Гонконга 71% (четыре года назад этот показатель составил всего 47%).

Традиционно местные выборы никогда не вызывали у жителей Гонконга особого интереса, учитывая, что избираемые на них депутаты решают исключительно текущие муниципальные вопросы (транспорт, коммунальные службы, экология). Они не влияют на политику Гонконга, которую определяют администрация Специального административного района Китая и местный парламент — коллегия выборщиков (в ней задают тон не избираемые в ходе прямого голосования назначенцы Пекина).

Тем не менее состоявшееся голосование имело огромное значение по двум причинам. Во-первых, оно фактически стало референдумом, который должен был показать, готово ли общество сплотиться вокруг властей или выбирает оппозицию. Во-вторых, местные выборы явились прологом к главному политическому событию будущего года — выборам в местный парламент, состоящий из 1200 мест и избирающий главу администрации Гонконга (по существующей системе часть депутатов не назначается сверху, а избирается прямым голосованием). Таким образом, в случае успеха на местных выборах этого года оппозиция могла рассчитывать на то, что уже в будущем году сможет увеличить свое представительство в парламенте и получить возможность более активно оппонировать властям.

Обнародованные итоги выборов стали сенсационными. Оппозиционные кандидаты получили более 300 из 452 мест в городских советах.

Еще 41 место займут независимые кандидаты, которые потенциально могут стать союзниками оппозиции. Правительственные же кандидаты довольствовались 58 местами — это худший результат после перехода Гонконга под юрисдикцию Пекина 1 июля 1997 года.

В то время как администрация Гонконга была вынуждена признать поражение поддерживающих ее сил и призвала уважать выбор народа, реакция Пекина была жесткой. «Гонконг — это часть Китая. Мы не потерпим тех, кто разрушает его стабильность и процветание»,— заявил глава МИД КНР Ван И, выразивший полную поддержку гонконгской администрации.

«Победа оппозиции пока имеет скорее символическое значение, поскольку деятельность местных советов ограничена решением текущих вопросов функционирования мегаполиса,— заявил “Ъ” независимый гонконгский эксперт, основатель компании Brianstorm Content Solutions Брайан Ён.— Тем не менее сокрушительный успех антиправительственных сил показывает степень неприятия населением местных властей и проводимой ими политики».

Сергей Строкань