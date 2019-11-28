Собянин о протестах: страна не может существовать без порядка в городах

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что страна, которая не может обеспечить нормальный порядок функционирования своих городов, «не может существовать». Такое мнение он высказал, говоря о несанкционированных акциях. По мнению мэра, они могут закончиться «убийствами, стрельбой» и «переворотом».

«Посмотрите, что в Гонконге происходит, что в Барселоне происходит, что в Париже происходит, это же не последние города, это вообще образец цивилизации, что там-то происходит. Было бы то же самое и у нас. Посмотрите, что у наших соседей в Киеве происходило. Все ведь тоже начиналось с этого. Давайте мирно постоим. Товарищи разойдитесь, граждане разойдитесь. Нет, мы не будем расходиться. А, ну ладно, ну постойте. Пять тысяч постойте, 10 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч постойте. Чем закончилось? Убийствами, стрельбой, по сути дела переворотом, от которого до сих Украина не может отойти. Что бы было у нас, если бы это происходило? <...> Страна, которая не может обеспечить нормальный порядок функционирования своих городов, она не может существовать»,— сказал господин Собянин в интервью «РИА Новости».

По мнению мэра, стран, где было бы позволено делать все, что угодно, не существует. Он добавил, что сохранить порядок во время несогласованных акций летом в Москве удалось благодаря полиции. «Ну назовите мне хотя бы одну страну, которая позволяла бы это делать? А те, кто начинает заигрывать в этих вопросах, превращают свои города просто в бедствие, в стихийное бедствие, и потом выйти из этого не могут, не знают, как выйти»,— добавил мэр.

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Были задержаны более 2 тыс. человек, нескольких приговорили к реальным срокам по различным обвинениям.

Господин Собянин высказывается в поддержку действий полиции не впервые. Так, в октябре он заявил, что правоохранители предотвратили «тяжелые последствия» акций протеста, а летом он сравнил происходящие в столице «анархию, беспорядки» с жизнью в Зимбабве.

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.