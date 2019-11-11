«Слуга народа» двинулся вправо и влево

В воскресенье в Киеве прошел первый этап 4-го внеочередного съезда правящей партии «Слуга народа», по итогам которого было обновлено партийное руководство, поставлены задачи на приближающиеся местные выборы и произошла официальная смена идеологии. Отныне «Слуга народа» представляет собой политическую силу, пытающуюся совместить либеральные идеи с социалистическими. С подробностями —корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

Съезд «Слуги народа» проходил в выставочном центре «Парковый», где прежде располагались штаб этой партии в преддверии парламентских выборов и штаб Владимира Зеленского в ходе президентской кампании. Это самый центр украинской столицы: от «Паркового» рукой подать и до улицы Грушевского, на которой произошли первые стычки «революции достоинства» 2014 года, и до Верховной рады, и до здания кабинета министров.

Но в народе выставочный центр известен не столько близостью к знаковым местам Киева, сколько своими первыми хозяевами. Считается, что через подставных лиц «Парковым» владела семья экс-президента Виктора Януковича.

Благодаря этому, а также из-за наличия на плоской крыше здания разметки для приземления вертолетов, в обиходе выставочный центр зовется «вертолетной площадкой Януковича».

О беглом президенте участникам съезда напоминало не только место его проведения. Партийных деятелей и журналистов на подходах к «Парковому» встречали пикетчики, призывающие новые власти не повторять ошибок Виктора Януковича и не настраивать против себя народ Украины. Пикетировали съезд индивидуальные предприниматели, которых недавним президентским указом обязали купить кассовые аппараты и только через них проводить все финансовые операции. Они требовали отменить этот обременительный указ или хотя бы ограничить его действие, распространив только на тех предпринимателей, кто работает в сфере торговли или бытовых услуг.

Митингующих было немного, но выступали они столь эмоционально и шумно, что организаторы старались держать двери в «Парковый» закрытыми, дабы собиравшиеся в холле делегаты — а их среди полутысячи пришедших было всего 54 человека, остальные присутствовали в качестве гостей — смогли спокойно обсудить стоящие перед ними задачи.

Особых сюрпризов, к слову, никто не ждал. Главной задачей съезда еще несколько недель назад объявили избрание нового главы партии взамен уходящего с этого поста Дмитрия Разумкова. Господин Разумков с конца августа совмещавший позиции руководителя «Слуги народа» и спикера Верховной рады, неоднократно заявлял о том, что намерен отказаться от партийной работы и сосредоточиться на парламентской. В его окружении даже называли имя преемника — сменить главу партии должен был заместитель главы фракции «Слуги народа» в Верховной раде Александр Корниенко. Его, кстати, первым делом избрали председателем съезда. Но прежде чем проголосовать за назначение господина Корниенко своим новым руководителем, делегаты выслушали отчет уходящего лидера.

Господин Разумков поблагодарил однопартийцев за проделанную работу и особо подчеркнул высокую работоспособность депутатов от «Слуги народа», занимающих сегодня больше половины мест в парламенте, призвав их продолжать в том же духе. Кроме того, трибуну съезда уходящий партийный лидер использовал и для анонсирования нового пакета законов, над которым сейчас трудится специальная рабочая группа парламента.

Дмитрий Разумков назвал этот пакет «законами о народовластии», так как их принятие позволит гражданам оказывать значительно большее влияние на решения властей.

«Уже создана рабочая группа, которая занимается не только референдумом (законом о референдуме.— “Ъ”), но и вопросами так называемого пакета законов о народовластии. А там речь идет и об общенациональном референдуме, и о местных референдумах, об отзыве депутатов, народном вето на законы и о многом другом»,— сообщил он.

Прежде чем сложить с себя полномочия главы партии, Дмитрий Разумков передал слово посетившему съезд литовскому депутату Европарламента Пятрасу Ауштрявичюсу. Его выступление было единственной официальной речью, произнесенной с трибуны съезда по-русски.

«То, что Украина сумела выстоять перед военным натиском со стороны Российской Федерации, что вы сумели отстоять и платите за это огромную цену — вы продемонстрировали, что и в Европе XXI века за свои ценности, свои убеждения надо бороться»,— заявил депутат.

После его выступления, уложившегося, как и все остальные, в заранее утвержденный десятиминутный лимит, Дмитрий Разумков объявил о сложении полномочий главы партии. Вслед за этим наступила очередь избрания, а вернее, назначения его преемника. В списке кандидатов на пост нового главы партии значилась только одна фамилия — Александра Корниенко. Глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия назвал его безальтернативным кандидатом.

После этого «безальтернативный кандидат» провел самопрезентацию, самыми запоминающимися моментами которой стало обещание сменить партийную идеологию с либертарианской на некую гибридную, находящуюся между «либеральной и социалистической» платформами.

«Партия должна быть секси для кандидатов, она должна возбуждать. Если мы растеряем рейтинг, мы не станем возбуждать кандидатов»,— заявил Александр Корниенко, который до прихода в политику получил диплом инженера и сертификат психолога.

Утвердили его не сразу — сперва, чтобы доказать свою непричастность к коррупционным схемам, господин Корниенко дал согласие пройти проверку на полиграфе. Это было сделано в ответ на вопрос одного из делегатов, не занимался ли он фальсификацией при проведении голосования в парламент. Зато утверждение прошло единогласно.

Также единогласно одобрили делегаты и заявления с просьбой о вступлении в партию. Всего таких заявлений на съезде было рассмотрено 27. Большинство из них — от беспартийных до того момента депутатов Верховной рады от фракции «Слуги народа».

Остальные вопросы рассматривались в привычном для партии турборежиме и решения по ним также принимались единогласно. Так, съезд — вернее, первая его часть, так как в начале заседания было решено провести еще и вторую, не позднее 15 февраля — принял решение участвовать в выборах в отдельных территориальных общинах (ОТО). ОТО — самый базовый уровень самоуправления. По всей стране в них должны быть избраны тысячи человек, ответственных в первую очередь за утверждение бюджета сел и городских районов. В «Слуге народа» заявили о готовности выдвинуть 1700 своих кандидатов в депутаты ОТО и 90 человек — на должности глав общин.

Это было одним из последних решений, принятых в ходе съезда, который продлился всего около полутора часов. Ожидаемого многими выступления президента так и не состоялось — Владимир Зеленский впервые проигнорировал съезд собственной партии и не приехал даже поприветствовать делегатов.