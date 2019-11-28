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Судья заявила самоотвод по делу краснодарского журналиста Александра Савельева

Судья Прикубанского районного суда Светлана Бостанова заявила самоотвод по делу краснодарского журналиста Александра Савельева. Как сообщил на своей странице в Facebook адвокат Алексей Аванесян, это произошло в четверг, 28 ноября, на заседании по рассмотрению апелляционной жалоба на заочное решение суда в отношении господина Савельева по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности нежелательной организации), которое, по мнению защитника, и привело к возбуждению в отношении него уголовного дела по ст. 284.1 УК РФ (участии в деятельности нежелательной организации).

«Первым делом заявил судье Бостановой отвод в связи с моими обвинениями в ее адрес по приговору, который она вынесла Людмиле Бештоевой этим летом. По возвращении из совещательной комнаты судья сообщила о своем самоотводе», - написал адвокат.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в отношении Александра Савельева расследуется уголовное дело за участие в деятельности нежелательной организации «OpenRussia» и публикации своих материалов на информационном ресурсе «МБХ медиа», который, по мнению следователей, является проектом нежелательной организации. По данным следствия, 23-летний журналист с марта 2018 года по июль 2019-го участвовал в иностранной неправительственной организации, деятельность которой признанна нежелательной на территории России. За это он неоднократно привлекался к административной ответственности. Как сообщали в СУ СКР по краю, в апреле и июне 2019 года господин Савельев, являясь участником данной запрещенной организации, разместил в открытом доступе в своем аккаунте одной из соцсетей сведения о данном общественном объединении. В августе 2018 года постановлением мирового судьи Прикубанского округа Краснодара Александр Савельев был привлечен к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ, журналисту был назначен штраф в сумме 7 тыс. руб.

Бывшая глава Центра медицины катастроф Краснодарского края Людмила Бештоева, которая, по словам ее защитников, до сих пор содержится в следственном изоляторе, несмотря на то, что суд вынес ей приговор, не связанный с реальным лишением свободы, признана виновной в хищении бюджетных средств (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и осуждена к шести годам условно. Претензии Алексея Аванесяна к судье Бостановой, которая рассматривала это дело, заключаются в том, что служительница Фемиды зачитала Бештоевой приговор в то время, когда она была без сознания. Бывшая госслужащая страдает серьезными заболеваниями.

Дмитрий Михеенко


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