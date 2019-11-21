Экс-главе Центра медицины катастроф Кубани реальный срок наказания сменили условным

В Краснодарском краевом суде пересмотрели приговор бывшей главе Центра медицины катастроф Краснодарского края Людмиле Бештоевой. Как сообщает на своей страничке в Facebook адвокат Алексей Аванесян, апелляционная инстанция изменила наказание осужденной с шести лет реального срока лишения свободы на шесть лет лишения свободы условно. Мера пресечения в виде нахождения бывшей госслужащей под стражей отменена.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал,, что Людмила Бештоева была признана виновной в хищении бюджетных средств (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, она совершила хищение на общую сумму более 300 тыс. руб. Для этого о женщина оформила сотрудником центра медицины катастроф свою знакомую, получила от нее банковскую карту и вместо нее получала заработную плату. В ходе расследования также были выявлены другие эпизоды противоправной деятельности руководителя Центра, в результате которых были доказаны совершенные ею хищения на сумму свыше 3 млн руб.

Ранее краснодарский адвокат Алексей Аванесян публиковал на своей страничке в Facebook видео оглашения приговора Людмиле Бештоевой в Прикубанском районном суде, где видно, что подсудимая потеряла сознание, в то время как судья продолжила зачитывать приговор.

Дмитрий Михеенко