Суд в Краснодаре признал законным обыск по делу журналиста Александра Савельева

Сегодня, 1 ноября, Октябрьский районный суд Краснодара признал законным обыск по уголовному делу в отношении журналиста Александра Савельева. Он подозревается в участии в деятельности нежелательной организации «OpenRussia» (ст. 284.1 УК РФ) и публикации своих материалов на информационном ресурсе «МБХ медиа», который, по мнению следователей, является проектом нежелательной организации.

Ранее Краснодарский краевой суд отменил постановление районного суда на проведение обыска из-за технических ошибок и отправил материалы на новое рассмотрение в Октябрьский райсуд. «После исправления технических ошибок, ходатайство следователя на производство обыска было удовлетворено и следственные действия признаны законными», - сообщили в судебной инстанции.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 23-летний Александр Савельев пишет для ряда краснодарских изданий. По данным следствия, с марта 2018 года по июль 2019-го подозреваемый участвовал в иностранной неправительственной организации, деятельность которой признанна нежелательной на территории России. За это он неоднократно привлекался к административной ответственности. Как сообщали в СУ СКР по краю, в апреле и июне 2019 года господин Савельев, являясь участником данной запрещенной организации, разместил в открытом доступе в своем аккаунте одной из соцсетей сведения о данном общественном объединении.

В конце июля этого года Александр Савельев был задержан, после чего отпущен. Руководитель Эковахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха сообщал, что он находился вместе с Александром в гостях у друзей, когда туда приехали сотрудники правоохранительных органов и забрали его. «Провели обыск, забрали ноутбук и два жестких диска, при этом ко мне применили силу», - сообщил господин Рудомаха.

Самого Андрея Рудомаху и возглавляемую им общественную организацию «Экологическая вахта по Северному Кавказу» 18 октября этого года мировой суд Краснодара привлек к административной ответственности за участие в деятельности на территории России нежелательной организации (20.33 КоАП РФ). Речь шла об «Open Russia», основателем которой является бывший олигарх Михаил Ходорковский. Основу правонарушения составил факт интервью господина Рудомахи в адрес «МБХ медиа», которые, по данным правоохранителей, являются проектом Open Russia. По закону признание организации нежелательной влечет запрет на производство и хранение ее материалов в целях распространения.

Дмитрий Михеенко