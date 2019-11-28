Табак добирает продажи контрафактом

Доля нелегальных сигарет в России достигла исторического максимума. Компания Nielsen выяснила, что каждая седьмая пачка — это контрафакт или контрабанда. Такие продажи в этом году составили 15,5% против 8,5% в прошлом году. Абсолютным лидером по контрафакту стал Ростов-на-Дону: нелегальные сигареты в городе занимают более половины рынка. В Москве показатель ниже — около 7%, в Санкт-Петербурге — 6%.

Проблема в том, что государство слишком жестко регулирует официальные продажи, считает главный редактор портала «Русский табак» Максим Королев: «Каждый курильщик рано или поздно встает перед выбором: перейти на более дешевую, но нелегальную продукцию, или все-таки сохранять лояльность и платить за легальную высокие цены. Розница тоже вынуждена делать свой выбор. Волнами проходят репрессии — у нас сносили все киоски, запретили в них продавать табачные изделия, ввели онлайн-кассы для всех. Это все деньги, обременение для предпринимателей. Кто-то из них в конце концов может махнуть рукой на все это и начать работать нелегально, по крайней мере, для постоянных своих клиентов табачные изделия начинает продавать нелегально, в том числе и в Москве. Все это оправдано высокими акцизами, которые у нас за 20 лет в 300 раз выросли. Нет никакого другого продукта в стране, который бы так сильно подвергся налогообложению за эти годы».

В компании Nielsen отмечают, что из-за роста продаж нелегальных сигарет федеральный бюджет к концу года потеряет 100 млрд руб. Чтобы справиться с проблемой, правительству стоит пересмотреть законодательство, отмечает президент Российского сигарного союза Андрей Лоскутов: «Если мы вспомним 2013 год, когда вводился в действие 15 федеральный закон, антитабачный, доля нелегальной продукции составляла от 0,5% до 1%. Эта ситуация постепенно нагнеталась. Почему Беларусь увеличивает производство табака, хотя ни население страны не растет, ни количество курильщиков? До вступления в силу табачного федерального закона Беларусь выпускала 15 млрд сигарет, сейчас — 30 с лишним млрд. Мы догадываемся, куда пойдут эти табачные изделия. Но Министерство здравоохранения, главный регулятор, смотрит на официальные цифры продажи табачных изделий, которые сокращаются. Мы говорим: не сокращаются они, они растут, откройте глаза.

Люди не курят меньше — они меньше потребляют официальную продукцию».

В среднем пачка сигарет в России стоит 115 руб. Контрафакт продается примерно за 40-50 руб. По качеству сигареты, нелегально привезенные из Белоруссии или Казахстана, не отличаются от официально проданных, замечает эксперт табачной отрасли Вадим Желнин. По его словам, опасность могут представлять только те, что произведены на небольших частных фабриках: «Используется, конечно, дешевый табак, очень может быть, что и нормативы не соблюдаются — это же невозможно на глаз определить. Для этого нужно класть взорванный табак, а он дороже, и его так же легко, как обычный, не приобретешь, потому что его производят в основном крупные компании. Вполне возможно, что нормативы в них не соблюдаются. Только в этом смысле нелегальные сигареты могут быть другого качества, несоответствующего требованиям наших рынков».

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Помимо Белоруссии в тройку крупнейших поставщиков контрафакта входят Казахстан и Армения. Всего каждая вторая пачка сигарет, за которую не уплачен акциз и другие налоги, попадает в Россию из стран Евразийского экономического союза. На них приходится 55% нелегального рынка.

Анна Никитина