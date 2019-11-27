Табаком единым

На фоне очередного скандала вокруг Росалкогольрегулирования (РАР) власти вернулись к вопросу о необходимости создания единого органа, который будет контролировать табачную отрасль. С таким замечанием в ходе отраслевого совещания в Совете федерации выступила заместитель начальника контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы Наталия Исаева.

В качестве аналога она привела именно РАР, отметив, что, несмотря на «нарекания» к ведомству, с его появлением ситуация на алкогольном рынке улучшилась. Под «нареканиями», вероятно, подразумеваются громкие уголовные дела в отношении лиц, занимающих в ведомстве руководящие должности. Весной 2018 года в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, был обвинен экс-глава РАР Игорь Чуян, который сейчас объявлен в международный розыск. А на прошлой неделе стало известно, что заместителю нынешнего главы РАР Игоря Алешина Ирине Голосной инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями.

Между тем именно РАР исходно рассматривалось в качестве кандидата на роль единого контролирующего табачную отрасль органа. В 2017 году ведомство разработало проект указа президента РФ, который наделил бы его полномочиями регулирования производства и оборота табака. РАР даже придумало себе новое название — Росалкогольтабакрегулирование.

Отрасль всячески противилась нововведениям, опасаясь, что они приведут к ужесточению контроля и необходимости покупать у РАР дополнительную акцизную марку. Это, в свою очередь, привело бы к увеличению стоимости пачек сигарет и, как следствие, снижению спроса на легальные сигареты.

Однако отторжение идеи было и остается связанным в первую очередь с фигурой единого регулятора, а не с самим принципом консолидации контроля. Последний даже в целом выгоден табачникам. Сейчас уплату акцизов контролирует Минфин, продажи находятся в ведении МВД и Роспотребнадзора, а производство непосредственно табака относится к сфере Минсельхоза. Но, как рассказывают участники рынка, крупнейшие игроки не могут согласовать кандидатуру единого контрагента от государства — прежде всего между собой.

Каждая из четырех ведущих табачных компаний заинтересована в передаче единых полномочий разным госорганам, в зависимости от налаженности контактов. По отдельности ни у одной из компаний нет достаточного административного ресурса для лоббирования именно ее варианта. В результате, пока табачники ведут дискуссии, власти могут решить вопрос без них. Тем более что у РАР, по словам моих источников, интерес к табачному рынку отнюдь не пропал и при новом руководстве. А уголовное преследование Ирины Голосной 26 ноября вообще прекращено.