От табака только дым останется

Сократить потребление табака с 29% среди населения России до 21% за 16 лет в Минздраве намерены благодаря антитабачной концепции, которою подписал премьер-министр РФ. В ведомстве отмечают, что она учитывает популярность электронных систем доставки табака, поэтому концепция основана на принципе единого регулирования всей никотинсодержащей продукции, что будет учитываться «при совершенствовании нормативно-правовой базы». Опрошенные “Ъ” эксперты разошлись во мнениях по поводу документа.

Премьер-министра РФ Дмитрий Медведев утвердил разработанную Минздравом Концепцию государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в РФ до 2035 года. Ожидаемым результатами реализации концепции должно стать «сокращение распространенности потребления табака населением РФ до 21%, сокращение розничных продаж сигарет и папирос на душу населения до 1 тыс. штук в год».

В разговоре с журналистами министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала такие планы «амбициозными», сообщив, что в настоящее время никотинсодержащую продукцию употребляют 29% населения РФ, а число выкуренных сигарет на душу населения в год составляет 1,6 тыс. штук.

Согласно целевым показателям концепции, в год планируется снижать потребление среди населения постепенно, например, на 1,35% в год в 2020 году и на 1% в 2035 году.

В концепции также отмечается, что «официальная статистическая отчетность не позволяет фиксировать заболеваемость никотиновой зависимостью, что говорит о необходимости совершенствования документов статистической отчетности в сфере здравоохранения».

Как отметили в пресс-службе ведомства, «в концепции впервые содержатся меры, направленные на защиту населения от никотиновой зависимости», отмечая «меры, направленные на сокращение потребления никотинсодержащей продукции, включая электронные средства доставки никотина и электронные средства нагревания табака». В Минздраве отмечают, что для этого в основу Концепции заложен принцип единого регулирование табака и иной никотинсодержащей продукции: «Необходимость регулирования никотинсодержащей продукции связана с ростом потребления электронных средств доставки никотина и электронных средств нагревания табака во всем мире, прежде всего среди молодежи». Распространенность электронных систем доставки табака среди лиц 18–24 лет в концепции оценивается в 19,1%, «что более чем в десять раз выше, чем во всех остальных возрастных группах».

Основными целями концепции называются сокращение спроса на табак и иную никотинсодержащую продукцию среди населения, сокращение предложения такой продукции, совершенствование медицинской профилактики потребления, «направленной на прекращение потребления».

Для сокращения спроса планируется, в частности, информировать население о вреде табака, мотивировать потребителей к отказу от курения, разработать программы укрепления здоровья на рабочем месте, «совершенствовать требования к упаковке и маркировке табачной продукции, основанных на рекомендациях ВОЗ и мотивирующих к отказу от потребления табака». Также предполагается «применение ценовых и налоговых мер» и «совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а также иной никотинсодержащей продукции».

А для сокращения предложения предусматривается «противодействие незаконной торговле, производству и обороту табачной продукции».

Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев отметил, что «концепция лежала два года и наконец-то ее подписали»: «Далее все электронные средства доставки никотина и бездымного табака должны будут учитываться в ФЗ-15 («Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего дыма и последствий потребления табака».— “Ъ”) и меры ограничения, которые существуют для курительного табака, будут применяться ко всем этим гаджетам по потреблению табачной продукции».

Он заявил, что «это был бы очень правильный шаг»: «Все эти продукты несут в себе никотин, а никотин — это психоактивное вещество, которое вызывает зависимость, а такие устройства предназначены для того, чтобы эту зависимость поддерживать, а на самом деле и формировать. Никакого безопасного потребления табачной продукции не существует, поэтому ее нужно контролировать, регулировать и ограничивать». Господин Кутушев отметил, что «34 страны в мире сделали такую продукцию нелегальной, полностью запретив ее, а 64 страны в мире продукцию жестко законодательно регулируют».

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International (PMI, бренды Marlboro, Parliament и др.) Сергей Слипченко констатирует, что после четырех лет обсуждений в принятой редакции не были учтены мнения в отношении альтернативных никотинсодержащих продуктов и их роли в снижении уровня табакокурения в России: «Приравнивание этих продуктов к курительным изделиями практически ставит барьер на пути их дальнейшего изучения и раскрытия потенциала в качестве менее вредной альтернативы». Это, в свою очередь, ставит под сомнение возможность достижения заявленных в концепции целевых показателей, предупреждает он.

«Мы удивлены тем, что средства, которые во многих странах используются для снижения потребления табака, объявлены новым врагом вместо того, чтобы рассматривать их как дополнительный инструмент для достижения желаемого результата»,— согласен старший менеджер по нормативному регулированию и взаимодействию с органами государственной власти Imperial Tobacco (марки Davidoff, West) в России и Центральной Азии Александр Александров. По его словам, добиться снижения числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21% будет достаточно непросто, учитывая, что практически весь арсенал запретительных мер уже введен в практику. В таких условиях более взвешенный и конструктивный подход к никотинсодержащей продукции с пониженными рисками мог бы помочь в достижении целей концепции, указывает господин Александров.

Директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» (марки Dunhill, Kent, Pall Mall и пр.) Яна Гуськова отмечает, что очередная инициатива Минздрава не обсуждалась с общественностью и отраслью, а новые серьезные запреты предлагаются без оценки эффективности существующих мер. Она надеется, что план действий по реализации положений концепции быть разработан с участием представителей бизнеса, экспертов и ученых. При этом важно, чтобы такой документ носил сбалансированный и реалистичный характер, добавляет директор по связям с органами государственной власти JTI Россия (бренды Winston, Camel и др.) Василий Груздев.

В JTI позитивно оценивают то, что одной из задач концепции стало противодействие нелегальному обороту табачной продукции — это крайне острая проблема. «Рост нелегальной торговли табаком — это не только потери государственного бюджета от неуплаченных налогов, которые только в этом году, по нашим оценкам, достигнут около 100 млрд руб., но и подрыв усилий государства по защите несовершеннолетних от потребления табака»,— заявляет господин Груздев.

Анатолий Костырев, Валерия Мишина