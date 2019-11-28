Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту

Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту. Как сообщает «Интерфакс», его признали виновным по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) из-за конфликта с журналистами НТВ в марте 2018 года.

Прокурор просил назначить ему наказание в виде 350 часов обязательных работ. Господин Удот вину не признал.

Напомним, корреспондентка телеканала в аэропорту Шереметьево просила активиста «Голоса» прокомментировать на телефон информацию о том, что он якобы купил матери квартиру на деньги, полученные от наблюдения за выборами. Господин Удот отобрал у девушки телефон, которая «в неподобающей форме снимала его и приставала с вопросами», и крикнул в адрес журналистов «Я вас убью!». Затем обе стороны конфликта обратились в полицию.

20 мая 2019 года Романа Удота задержали, а потом отправили под домашний арест. В июле суд смягчил меру пресечения и освободил его из-под ареста.

Правозащитная организация «Мемориал» признала активиста политическим заключенным.

Подробнее об обвинениях — в материале “Ъ” «Ключевой сотрудник "Голоса" под домашним арестом».