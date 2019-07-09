Активиста «Голоса» Роман Удота освободили из-под домашнего ареста

Мособлсуд смягчил меру пресечения активисту движения «Голос» Роману Удоту. В мае против него возбудили дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), суд отправил активиста под домашний арест.

«В настоящее время домашнего ареста больше нет, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий»,— сообщил «Интерфаксу» адвокат активиста Максим Пашков.

Романа Удота задержали 20 мая. Поводом стал его конфликт с журналистами НТВ в московском аэропорту Шереметьево в марте 2018 года. По версии «Голоса», активист отобрал телефон у журналистки НТВ, которая «в неподобающей форме снимала его и приставала с вопросами». Гаджет он передал полиции и написал заявление о преследовании и нарушении неприкосновенности частной жизни. Корреспондент, в свою очередь, обвинила его в краже телефона.

Подробности — в публикации “Ъ” «Ключевой сотрудник "Голоса" под домашним арестом».