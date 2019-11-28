ЕС может стать заложником газового спора

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил в интервью Deutsche Welle, что получил письмо от российской стороны с угрозой, что «Газпром» закрутит вентиль 1 января. В документе говорилось, что из-за отсутствия транзитного договора с начала следующего года у компании не будет оснований направлять газ в сторону Украины. Действующее соглашение заканчивается 1 января в 10 утра. Киев с Москвой никак не могут договориться об условиях его продления. В Кремле заявляли о цейтноте в газовых переговорах.

Может ли «Газпром» действительно прекратить поставки газа на Украину? Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета Станислав Митрахович не исключает такого развития событий: «Если Украина начнет несанкционированный отбор российского газа после окончания срока действия транзитного контракта, “Газпром” будет вынужден ограничить подачу топлива, и тогда это будет повторение событий 2006 и 2009 годов. Договор к Энергетической хартии и соглашение ассоциации Украины с Европейским союзом прямо запрещает остановку транзита. Мы считаем, что Киев в принципе этого делать не может. У нас есть опыт поставок газа в Армению через Грузию в январе и феврале 2019 года без контракта. Потом постфактум стороны договорились, произошла оплата.

Если Украина посчитает наш газ контрабандой, арестует его или сделает вид, что она его задерживает и хранит в режиме “таможенного склада”, хотя в реальности топливо даже без контракта все равно предназначено конкретным потребителям, мы постараемся апеллировать к ЕС, так как это их собственный газ. Европа может отреагировать довольно жестко в отношении Украины. Есть вероятность, что она сразу откроет газопровод Opal на полную мощность.

Киев здесь может совсем заиграться и потерпеть поражение.

Что касается снабжения потребителей в Европе, то оно будет осуществляться легче, чем в 2009-м, потому что тогда почти весь российский газ шел через Украину — больше 80%. Сейчас есть возможность снабжать Европу сжиженным газом через “Северный поток-1”», перекупать газ у других поставщиков. Кроме того, достраиваются “Турецкий поток” и “Северный поток-2”. Объективно у Украины нет никаких шансов выиграть газовую войну: сейчас уже не 2006 и не 2009 год».

Последний раз Россия перекрывала поставки газа на Украину десять лет назад. Подробнее — в справке “Ъ FM”.

В декабре 2008 года Киев и Москва не смогли согласовать условия поставок газа на Украину и его транзита в Европу: Киев посчитал цену на топливо в $250 за тысячу кубов завышенной, «Газпром» снижать ее не соглашался и предлагал, наоборот, поднять до $450. 1 января 2009 года российская монополия прекратила подачу газа для Украины. «Нафтогаз» Украины в ответ начал отбирать топливо для своих нужд из поставок, предназначенных для Европы. «Газпром» подал иск в Стокгольмский арбитраж и увеличил объемы транзита через Белоруссию. К 7 января Украина перекрыла все четыре газопровода, по которым топливо поступало в Европу. Поставки в 15 европейских стран были прекращены полностью или серьезно нарушены. Там были вынуждены отключать дома от отопления и останавливать производства. Решение удалось найти только спустя 20 дней. «Нафтогаз» и «Газпром» заключили соглашение после переговоров премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. Киев получил скидку 20% на газ от базовой европейской цены в $450 за тысячу кубов. 20 января возобновились поставки газа в Европу.

В ноябре «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить контракт сроком на год при условии, что Украина откажется от требований выплатить ей долг в $2,5 млрд. Такую компенсацию ей присудил Стокгольмский арбитраж. В Киеве эту сумму прощать не готовы, но предложили России выплатить долг газом. Также недавно в «Нафтогазе» говорили, что согласны на краткосрочное соглашение, но 28 ноября на Украине мнение изменили. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что договор должен быть на несколько лет. Независимый эксперт Дмитрий Лютягин допускает, что стороны все-таки найдут компромисс к Новому году, и перекрывать вентиль не придется: «Сейчас, наверное, меняются условия, которые ранее Украина начинала принимать. Предполагаю, что есть большая вероятность, что стороны сойдутся на краткосрочном контракте условно до года. Здесь вопрос: будет ли долг в итоге признан Стокгольмским арбитражем как итоговый? На сегодняшний момент “Газпром” это оспаривает и такие условия не принимает».

Максим Юсин — о развитии ситуации вокруг транзитного контракта Читать далее

На днях в «Нафтогазе» заявили, что при отсутствии нового соглашения после 1 января они будут закачивать транзитное топливо себе в хранилища как «газ неопределенного собственника».

Яна Пашаева