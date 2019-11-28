ФАС займется ценами Booking.com

Российский бизнес вновь предъявил претензии к Booking.com. «Опора России» направила письмо главе Федеральной антимонопольной службы. В организации утверждают, что сервис бронирования игнорирует предписание антимонопольщиков. Ранее ФАС потребовала убрать пункт о паритете цен. Дело в том, что подключенные к сервису отели не могли сдавать номера дешевле, чем на Booking.com, а также не имели право снижать цены для офлайн-клиентов.

ФАС дала Booking.com месяц, чтобы исправить соглашения с отельерами — срок истекает 12 декабря. Но пока что предприниматели не заметили никаких подвижек. Теперь ФАС хочет собрать больше аналитики по всем агрегаторам и другим онлайн-сервисам, которые доминируют на российском рынке, рассказал “Ъ FM” глава «Опоры России» Александр Калинин: «Решение ФАС вызвало достаточно широкий резонанс среди отельеров. Нам звонят и спрашивают, когда это будет исправлено. В принципе, мы не против ни Booking, ни других операторов, просто Booking держит более 70% российского рынка. Согласно законам нашей страны, он является доминирующим игроком, поэтому он может и обязан регулироваться нормами ФАС. И мы просто обращаем внимание, что это требование контрактов должно быть либо убрано, либо пересмотрено.

ФАС хочет вообще посмотреть на это более широко. Есть доминирующие платформы, часто они находятся не в России. Они обязывают российский бизнес дополнительно оплачивать те или иные расходы. Например, возьмем историю с Booking. Есть требование о паритете цен, то есть ты не можешь устанавливать стоимость ниже, чем на Booking.

И, допустим, начинается “черная пятница” или надвигается распродажа, но отель не может ее провести. У него должно быть право вести более гибкую ценовую политику».

Россия — большой и прибыльный рынок для Booking.com, так что ФАС сможет заставить сервис отпустить цены, считает управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. По его словам, тогда бронирование отеля превратится в подобие покупки билетов на самолет — цены будут постоянно меняться: « Для ФАС это не такая большая проблема — продавить Booking. Этот сервис в России очень хорошо зарабатывает, забирает от 15% до 18% от стоимости бронирования — это довольно высокая цена. Конечно, они не хотят отпускать позицию на рынке. Если на уровне государства будет подобного рода регулирование, они, конечно, не уйдут отсюда, но по крайней мере немножко свой пыл остудят. И если мера сработает, то для клиентов это будет означать, что цену регулирует гость и сам рынок».

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Ранее в Booking.com сообщали, что цены номеров на сайте сервиса устанавливают сами отельеры, а компания лишь обеспечивает «прозрачный и последовательный подход к сравнению цен».

Сергей Гусев