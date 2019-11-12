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Фото: Зотов Алексей / Коммерсантъ   |  купить фото

ФАС снимает бронь

Регулятор предписал Booking.com отказаться от «гарантии лучшей цены»

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В соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сервис бронирования Booking.com должен будет в течение месяца отказаться от практики навязывания средствам размещения условия о паритете цен. Именно оно сейчас позволяет системе гарантировать, что именно через нее пользователь получит наиболее выгодную цену. Моратория на этот пункт участники туристического рынка добивались с 2015 года.


Федеральная антимонопольная служба выдала предписание нидерландской структуре Booking.com B.V. (юридическое лицо Booking.com) предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении регулятора. Под этими действиями понимается обязательное требование о паритете цен, которое закрепляется в договорах. Эта мера сейчас позволяет Booking.com предоставлять пользователям гарантию лучшей цены, подразумевающую, что более низкая стоимость аналогичного номера с теми же датами заезда и условиями бронирования найдена быть не может. “Ъ” направил запрос в Booking.com.

Согласно решению ФАС, удалить из договора требование о паритете цен площадка Booking.com должна в течение месяца.

В регуляторе пояснили, что сейчас требование об обязательном паритете цен приводит к ограничению на рынке конкуренции.

В самом Booking.com на запрос “Ъ” оперативно не ответили. Предписание ФАС — реакция на письмо «Опоры России», которое организация отправила в адрес регулятора в начале года.

По оценкам Travelline, на долю Booking.com в 2018 году пришлось 67,6% в структуре общих запросов на бронирование средств размещения. Такая доля делает положение сервиса монопольным, заявляли ранее в «Опоре России».

Работа Booking.com действительно неоднократно уже вызывала претензии со стороны отелей и систем бронирования.

В 2015 году турагентство OnlineTur.ru уже обращалось в ФАС с аналогичной жалобой на навязывание паритетных цен, но тогда ведомство не обнаружило нарушений в работе сервиса. Весной 2018 года письмо в Минкультуры с предложением ограничить работу Booking.com на фоне антироссийских санкций написал руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. Министерство, равно как и Ростуризм, выступили против запрета.

Положительное решение ФАС в этот раз может быть связано с международным опытом. В 2015 году запрет на условия по паритету цен ввела Франция, в ноябре 2016 году к мерам присоединилась Австрия, а в августе 2017 года и июле 2018 года — Италия и Бельгия соответственно. С марта 2017 года ограничения в отношении Booking.com действуют в Турции. Компания пытается обжаловать решения регуляторов, но в октябре 2019 года Турецкий суд подтвердил, что действия Booking.com считаются нечестной конкуренцией, в том числе из-за наличия в контрактах с отелями условий о паритете цен, лучшей цены и пр.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев


Booking.com понизил рейтинг Крыму

Летом 2018 года, вслед за ограничением бронирований крымских отелей для туристических поездок, сервис Booking.com деактивировал отзывы гостей обо всех отелях на полуострове. Инициатива стала неприятным сюрпризом для гостиниц: платформа формирует около 50% всех туристических бронирований в России. Решение сервиса было продиктовано санкциями Евросоюза в отношении России.

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