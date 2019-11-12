ФАС снимает бронь

В соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сервис бронирования Booking.com должен будет в течение месяца отказаться от практики навязывания средствам размещения условия о паритете цен. Именно оно сейчас позволяет системе гарантировать, что именно через нее пользователь получит наиболее выгодную цену. Моратория на этот пункт участники туристического рынка добивались с 2015 года.

Федеральная антимонопольная служба выдала предписание нидерландской структуре Booking.com B.V. (юридическое лицо Booking.com) предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, говорится в сообщении регулятора. Под этими действиями понимается обязательное требование о паритете цен, которое закрепляется в договорах. Эта мера сейчас позволяет Booking.com предоставлять пользователям гарантию лучшей цены, подразумевающую, что более низкая стоимость аналогичного номера с теми же датами заезда и условиями бронирования найдена быть не может. “Ъ” направил запрос в Booking.com.

Согласно решению ФАС, удалить из договора требование о паритете цен площадка Booking.com должна в течение месяца.

В регуляторе пояснили, что сейчас требование об обязательном паритете цен приводит к ограничению на рынке конкуренции.

В самом Booking.com на запрос “Ъ” оперативно не ответили. Предписание ФАС — реакция на письмо «Опоры России», которое организация отправила в адрес регулятора в начале года.

По оценкам Travelline, на долю Booking.com в 2018 году пришлось 67,6% в структуре общих запросов на бронирование средств размещения. Такая доля делает положение сервиса монопольным, заявляли ранее в «Опоре России».

Работа Booking.com действительно неоднократно уже вызывала претензии со стороны отелей и систем бронирования.

В 2015 году турагентство OnlineTur.ru уже обращалось в ФАС с аналогичной жалобой на навязывание паритетных цен, но тогда ведомство не обнаружило нарушений в работе сервиса. Весной 2018 года письмо в Минкультуры с предложением ограничить работу Booking.com на фоне антироссийских санкций написал руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович. Министерство, равно как и Ростуризм, выступили против запрета.

Положительное решение ФАС в этот раз может быть связано с международным опытом. В 2015 году запрет на условия по паритету цен ввела Франция, в ноябре 2016 году к мерам присоединилась Австрия, а в августе 2017 года и июле 2018 года — Италия и Бельгия соответственно. С марта 2017 года ограничения в отношении Booking.com действуют в Турции. Компания пытается обжаловать решения регуляторов, но в октябре 2019 года Турецкий суд подтвердил, что действия Booking.com считаются нечестной конкуренцией, в том числе из-за наличия в контрактах с отелями условий о паритете цен, лучшей цены и пр.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев