Гильотине утвердили путь

Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, правительство одобрило основные параметры реформирования контрольно-надзорной деятельности в РФ. Новые подходы к проверке бизнеса должны вступить в силу с 2021 года.

В четверг правительство одобрило основные параметры реформы контрольно-надзорной деятельности в отношении бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Все предложения постарались учесть. Но понятно, что все равно идеальной модели не бывает, поэтому законопроекты будут дорабатываться и по итогам сегодняшнего разговора, и в дальнейшем в ходе работы в парламенте»,— сказал он. Напомним, правительство начало работать над реформой после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он предложил пересмотреть устаревшие требования к работе компаний в РФ. В четверг правительство рассматривало два законопроекта, которые станут базой для реформы,— «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Новое регулирование, как ожидается, вступит в силу с 1 января 2021 года.

Как сообщил в ходе заседания Дмитрий Медведев, в РФ существует 220 видов государственного контроля и надзора на федеральном уровне, а также почти 50 региональных и 16 муниципальных. «Сегодня в нашем законодательстве действует порядка 2 млн обязательных норм и правил,— продолжил господин Медведев.— Однако многие из этих правил остались еще с советских времен, устарели морально и технологически». Он пояснил: чтобы избавиться от этого груза, поэтапно вводится механизм «регуляторной гильотины».

«Главная задача заключается не в том, чтобы отменить старое регулирование, а именно в том, чтобы создать новое регулирование, особенно в тех случаях, когда это регулирование все-таки необходимо»,— сказал Дмитрий Медведев.

Под действие регуляторной гильотины по замыслу правительства должны подпасть 33 ведомства, из которых 21 госорган является регулятором во вверенной ему сфере контроля — это, например, МЧС, ФАС, Роспотребнадзор. Как заявила в четверг председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, Банка России среди них быть не должно, иначе банк не сможет полноценно выполнять свои функции. «В качестве компромиссного предложения можно рассмотреть вопрос переноса вот таких положений, касающихся Центрального банка, в закон "О Центральном банке", для того чтобы описать, как Центральный банк будет проводить "гильотину", какие обязательные требования будут установлены к этим элементам»,— отметил глава Минэкономики Максим Орешкин.

Вице-премьер Антон Силуанов, наоборот, выступил с предложением расширить реформу контрольно-надзорной деятельности непосредственно на надзорные органы. «Вопрос, кто будет проверять, мне кажется, один из элементов не этих законов, а вообще в целом тех вопросов, которые мы обсуждаем»,— пояснил господин Силуанов. Как отметил Дмитрий Медведев, соединение надзорных функций в ряде случаев было бы возможно и правительство могло бы рассмотреть этот вопрос.

Анастасия Мануйлова