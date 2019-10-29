Партия, дай порубить

Белый дом сформировал состав рабочих групп «регуляторной гильотины» и правила, по которым до конца 2020 года будет формироваться новый корпус регуляторных актов в экономике, а значительная часть действующего — будет отменена. Вопреки ожиданиям, большая часть рабочих групп оказалась представлена бизнесом, а ответственными секретарями групп будут преимущественно корпоративные юристы. Согласование отмены или сохранения норм предлагается осуществлять по принципу «двух ключей», а арбитром в спорных и сложных случаях будет выступать аппарат правительства.

Как сообщили “Ъ” в аппарате Белого дома, подкомиссия по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) утвердила составы 41 рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» и утвердила порядок их работы. Исходя из опубликованных документов, в инфраструктуре «гильотины» задействовано более 700 профильных специалистов, большинство — представители отраслей. «Впервые формирование регуляторного законодательства будет происходить с участием максимально широкого круга представителей бизнеса и экспертов»,— отметила директор департамента регуляторной политики правительства Екатерина Салугина-Сороковая.

Баланс между интересами регуляторов и регулируемых отраслей, в основном бизнеса, Белый дом искал несколько месяцев. В итоге предположения о том, что ФОИВ будут полностью контролировать процесс отмены регуляторных актов, не подтвердились — 41 рабочая группа сформирована в основном по отраслевому и тематическому, а не по ведомственному принципам.

Схема рассмотрения заявок на отмену и подтверждение регуляторных актов с 2021 года в рамках «гильотины» будет двухуровневой. Сначала пакеты нормативно-правовых актов (НПА) и предложения будут рассматриваться экспертами — их пул сформирован при участии Аналитического центра при правительстве, АЦ «Форум», четырех ведущих деловых объединений (РСПП, «Деловая Россия», «Опора России» и ТПП), Ассоциации европейского бизнеса и уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Большинство экспертов — представители регулируемых организаций, академических кругов и НПО, меньшинство — представители органов власти (как правило, руководство).

В некоторых случаях на первом уровне чиновники вообще не будут работать вместе с экспертами во избежание конфликта интересов. На втором уровне пакеты сохраняемых и аннулируемых НПА будут согласовывать по принципу «двух ключей» сопредседатели групп (уже определены, один — представитель регулятора, как правило, глава или статс-секретарь контрольно-надзорного органа, другой — «выборный», из экспертов, в большинстве случаев представитель регулируемых структур).

В случае неразрешимых разногласий между ними вопрос будет решаться в подкомиссии по «гильотине» под руководством замглавы аппарата правительства Юрия Любимова, а в сложных случаях — в правительственной комиссии во главе с вице-премьером Константином Чуйченко. Наконец, текущий контроль за деятельностью рабочих групп также будет сосредоточен вне ФОИВ — список ответственных секретарей групп формировало НП «Объединение корпоративных юристов», почти все они юристы крупных компаний или ассоциаций, включая «дочки» международных компаний, в том числе Auchan, Philip Morris, SUN InBev, Abbott, меньшая часть — представители Аналитического центра при правительстве.

Группы должны полноценно приступить к работе с ноября 2019 года, а поскольку большая часть правительственных актов по «гильотине» уже принята, формирование инфраструктуры «гильотины» на этом, видимо, закончено. Обновлен до рабочей версии сайт knd.ac.gov.ru (контроль-надзор.рф), предоставляющий возможность внесения внешних инициатив по изменению НПА — форма «регуляторных абсурдов». Отметим, функция «рабочих групп» в 2020 году даже шире, чем анализ существующего корпуса регуляторных НПА: без их протокола Минюст в большинстве случаев не будет регистрировать новые или измененные акты, входящие в сферу действия «гильотины».

Утвержденная (по крайней мере на ближайшие месяцы) схема работы «гильотины» — компромисс между интересами бизнеса и властей, допускающий множественные сценарии работы разных групп. Очевидно, что типовая схема, при которой ФОИВ предлагает свою регуляторную модель для конкретной отрасли или группы отраслей, представляя на утверждение пакет «сохраняемых» НПА, а участники рынков пытаются ее скорректировать, будет не единственной. Рабочие группы могут готовить собственные предложения, включая новые схемы регулирования и новые наборы обязательных требований, а органы власти, в свою очередь, имеют ограниченную возможность их блокировать. Все будет зависеть от активности групп (а в отраслях с большой долей государства — еще и от внутренних отношений госструктур) и проработки пакетов альтернативных предложений (это возможности в первую очередь для отраслевых ассоциаций). «Окно возможностей» открывается такой структурой управления «гильотиной» ненадолго, но пока выглядит реальным.

Сопротивление предложенной схеме (в первую очередь органов власти) также может принимать инновационные формы. Так, Минтруд вчера официально опубликовал собственный проект «гильотинирования», затрагивающий компетенции сразу двух групп — «трудовые отношения» и «социальное обслуживание». Его можно рассматривать и как предложение сразу двум рабочим группам, и как обычный проект постановления правительства в рамках стандартной процедуры оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы вне инфраструктуры «гильотины». Очевидно, Юрию Любимову и Константину Чуйченко придется разрешать такого рода коллизии «вручную»: крупные публичные конфликты в рамках работы «гильотины» с арбитражем на уровне правительства могут повредить самой идее. Полностью же неконфликтная работа конкретных групп, видимо, будет говорить об их неэффективности и сдвиге баланса интересов в пользу органов власти.

Дмитрий Бутрин