Сбербанк и Cognitive Technologies будут вместе развивать беспилотники

Сбербанк и компания по разработке программного обеспечения Cognitive Technologies создали совместное предприятие Cognitive Pilot, которое будет заниматься развитием беспилотного транспорта в промышленности, сельском хозяйстве и производстве автомобилей.

Как говорится в пресс-релизе, Сбербанк в новом предприятии получит 30% акций, Сognitive Technologies — 70%. Глава Cognitive Pilot Ольга Ускова заявила, что главной целью проекта является «уменьшение количества жертв на транспорте».

Cognitive Technologies занимается проектами автономных систем управления сельскохозяйственной техникой, железнодорожными локомотивами, трамваями и разработкой компонентов для беспилотных автомобилей. Ранее Сбербанк и Microsoft объявили о запуске программы совместных исследований в области искусственного интеллекта и робототехники.

Проектом по созданию программного обеспечения для автономного транспорта группы Cognitive Technologies помимо Сбербанка также интересовалась АФК «Система» и иностранные компании, сообщал “Ъ” 4 сентября. «На данном этапе мы не рассматриваем сотрудничество с Сognitive Technologies. При этом через свои венчурные фонды мы наряду с другими рынками продолжаем мониторить рынок решений в области беспилотного вождения»,— сообщил “Ъ” источник, близкий к АФК «Система». Представитель «Системы» отказался от официальных комментариев.

Об интересе инвесторов к разработкам Cognitive Technologies — в публикации “Ъ” «Инвесторы садятся в беспилотники».

Евгений Федуненко