Инвесторы садятся в беспилотники

АФК «Система» и Сбербанк заинтересовались инвестициями в проект по разработке софта для автономных автомобилей российской IT-компании Cognitive Technologies. Эту отрасль ждет высокая инвестиционная активность, но до коммерциализации беспилотных автомобилей пока далеко и стартапы в этой сфере вряд ли способны генерировать существенные финансовые показатели, отмечают эксперты.

Сбербанк интересуется участием в проекте по созданию программного обеспечения для автономного транспорта группы Cognitive Technologies, рассказал “Ъ” источник в IT-отрасли и подтвердил собеседник, близкий к переговорам. Проектом также активно интересуются АФК «Система» и иностранные компании, документы с потенциальными инвесторами пока не подписаны, отмечает один из собеседников. «"Система" через свои венчурные структуры активно мониторит рынок решений в области беспилотного вождения. В том числе в сфере наших интересов есть и Cognitive Technologies. Однако о каких-либо договоренностях говорить преждевременно»,— отметил источник в АФК. В случае сделки, по его словам, речь может идти о небольшой доле. В Cognitive Technologies, Сбербанке и АФК «Система» отказались от официальных комментариев.

Cognitive Technologies специализируется на разработке и внедрении софта для электронной торговли, управления и автоматизации предприятий. Ее основные акционеры — президент группы Ольга Ускова и гендиректор Андрей Черногоров (по данным журнала РБК, сын госпожи Усковой), совладельцами также являются сотрудники группы. По данным Kartoteka.ru, выручка АО «Когнитив» в 2016 году (последние доступные данные) составила 214 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб. С 2016 года в Cognitive Technologies входит Cognitive Pilot (ООО «Когнитив-пилот»), работающая в сфере беспилотного транспорта. Весной 2017 года Ольга Ускова заявила о готовности продать 15–20% Cognitive Pilot, сообщал TAdviser. Инвестиции нужны прежде всего для ускорения выхода на международные рынки, поясняла она порталу Russia Beyond.

Как сообщал “Ъ” 30 августа, Cognitive Pilot и Hyundai Mobis (входит в Hyundai Motor Group) договорились о создании программного модуля для автономного вождения и планируют разработать софт для распознавания пешеходов, автомобилей, велосипедистов и мотоциклистов. В мае на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта у президента РФ Владимира Путина Ольга Ускова сообщила о договоренностях по производству в Томске опытной партии разработанного компанией радара для автономного транспорта.

Cognitive Technologies работает на одном из самых горячих рынков, в котором ожидается появление новых «единорогов», указывает заместитель гендиректора—инвестиционный директор Российской венчурной компании Алексей Басов. «Компьютерное зрение — ключевой элемент в системе беспилотных автомобилей. Мы ожидаем большой инвестиционной активности в этом сегменте»,— сообщил он.

С точки зрения инвесторов, возможную сделку c Cognitive Technologies стоит рассматривать не как выход в сегмент беспилотного транспорта, а как расширение компетенций в области ПО для машинного зрения, полагает директор по инвестициям Russia Partners Advisers Александр Лупачев.

Так, Сбербанк и АФК «Система» через Sistema_VC уже участвуют в капитале разработчика систем машинного зрения VisionLabs. По мнению господина Лупачева, проект в области автономного транспорта Сognitive Technologies может быть оценен в сумму до $10 млн — по цене объектов интеллектуальной собственности, так как «говорить о существенных финансовых показателях направления пока преждевременно».

При оценке стоит ориентироваться на сделки разработчиков беспилотных систем в мире, возражает другой собеседник “Ъ”. В марте 2017 года Intel объявила о поглощении израильского разработчика систем для автономного транспорта MobilEye за $15,3 млрд. Однако коммерциализация беспилотных автомобилей начнется нескоро. «Яндекс», лидирующий в сфере беспилотных автомобилей в России, сможет предпринять первые шаги в этом направлении лишь в 2022 году, ожидает UBS.

Оценка стартапа или развивающейся компании в области компьютерного зрения варьируется в зависимости от региона нахождения — проект из Кремниевой долины может при прочих равных стоить в пять раз дороже, чем аналогичный российский, отмечает директор технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев. Если же компания уже имеет продажи, то при оценке капитализации мультипликатор к годовой выручке может достигать десяти, полагает он.

Владислав Новый