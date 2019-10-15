Сбербанк и Microsoft займутся разработкой ИИ и робототехники

Американская корпорация Microsoft вместе с российским Сбербанком объявили о запуске программы совместных исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники. В сообщении на сайте Сбербанка сказано, что компании будут заниматься созданием алгоритмов искусственного интеллекта для управления роботами в банковской сфере.

Компании намерены научить роботов манипулировать объектами физического мира так же, как это делает человек. В основе проекта лежит научная разработка лаборатории робототехники Сбербанка. Кроме того, они планируют усовершенствовать систему управления робототехническим комплексом для пересчета монет. Российские инженеры будут работать вместе с коллегами в исследовательском центре Microsoft Research в Редмонде в США.

«Мы гордимся тем, что корпорация Microsoft выбрала нас для проведения совместных исследований. Это говорит о высоком уровне доверия, которое сложилось между нашими компаниями, и высоком потенциале наших исследователей»,— прокомментировал запуск программы президент Сбербанка Герман Греф.

Евгений Федуненко