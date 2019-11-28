Французский шеф-повар в погоне за звездой

Против знаменитого ресторанного гида Michelin подан иск. Французский шеф-повар считает, что его несправедливо лишили звезды. Ресторан Марка Вейра расположен в Альпах. Год назад он получил третью звезду, но в обновленном гиде обнаружил, что у него их осталось только две. Теперь он требует от инспекторов раскрыть критерии оценки и конфиденциальные записи. Удастся ли ему это сделать? Выясняли Иван Якунин и Ульяна Миненкова.

Ресторан La Maison des Bois получил свою первую звезду в 1995 году. Большой деревянный домик в горах с шикарным видом — точка притяжения туристов. И все шло хорошо, пока в ресторан не зашел инспектор Michelin и не заказал суфле, рассказал в интервью “Ъ FM” адвокат шеф-повара Робинсон Ладрэй: «Господину Вейра объяснили две вещи. Во-первых, свой знаменитый десерт “Пропавшее чайное полотенце бабули Каравиз” он якобы сделал из чеддера. На самом деле это блюдо делают из смеси бофора и реблошона, туда в принципе не добавляют такой тяжелый сыр, как чеддер. А еще представитель Michelin рассказал, что гребешки в другом блюде были переваренные. Но это тоже невозможно, так как Марк Вейра готовит их в кожуре маракуйи».

С этим объяснением знаменитый шеф не согласился, и решился добиваться истины через суд. Потеря звезды стала настоящим ударом для него, заявил сам Марк Вейра в интервью CNN: «Я готов потерять звезду, с этим нет никаких проблем. Но пусть объяснят, за что. Я так сильно боялся, что у меня заберут звезды: 20 лет подряд накануне выхода гида Michelin я не спал по три месяца. Давайте завтра начнем поступать так же с адвокатами, врачами, механиками — вообще со всеми.

Какое право они имеют так с нами поступать?!»

Этот иск — прецедентный, до этого никто не пытался через суд добиться от Michelin раскрытия критериев оценки. Но шансов у них мало, рассуждает владелец мишленовского ресторана Hide в Лондоне Евгений Чичваркин: «Частная компания Michelin ничего не просит за свои звезды, они не раскрывают математику, они только дух сообщают — это в чисто капиталистическом мире недоказуемо в суде. Французское законодательство очень социалистическое, там другие понятия — о справедливости, равенстве и братстве. Гипотетически они могут принять дело к рассмотрению в суде».

Очевидно, если французский гид отбирает звезду у французского же ресторана, это сильно ударит по его репутации и выручке. Суд мог бы встать на сторону повара, но требования в иске сформулированы очень странно, говорит член Парижской палаты адвокатов Никита Кузнецов: «Адвокаты гида Michelin будут настаивать на том, что совершенно непонятно, что требуют. Раз шеф-повар требует открыть настоящую причину лишения звезды, значит, он знает, какая из них является истинной».

Тем не менее претензии французского шефа к Michelin уже запустили цепную реакцию. Иск к ресторанному гиду подал и повар из Южной Кореи. Правда, его не устраивает, что его ресторан наградили звездой. Он считает этот список коррупционным и не хочет с ним ассоциироваться. Решения инспекторов Michelin действительно порой сомнительны, говорит су-шеф Анна Рязанская. Она работает в одном из ресторанов Барселоны, у которого три звезды: «Я очень часто посещаю мишленовские заведения. Наверное, некоторые гиды Michelin не столько разбираются в еде, сколько я.

Я вам могу сказать, что некоторым ресторанам, у которых три звезды, я бы и одной не дала».

Вообще, судебный иск — это не самая эмоциональная реакция на решение инспекторов Michelin. Было несколько случаев, когда шеф-повара сводили счеты с жизнью, если их лишали звезд. В России с этим проблем нет — потому что звездой Michelin не отмечен ни один ресторан.

Адвокат Michelin Ришар Малка заявил, что иск повара противоречит конституционному праву на свободу слова, и назвал его примером «паталогического эгоизма».