«"Мишлен" придется изменить свой принцип составления рейтинга для России»

Нино Грациано — шеф-повар московских ресторанов Semifreddo, La Bottega Siciliana и Bolognetta. Приехавшие по его приглашению в Москву два мишленовских шефа из Сицилии проводят в эти дни ужины в четыре руки (22 и 23 октября). «Коммерсантъ Стиль» поговорил с Нино об особенностях сицилийской кухни и мишленовском рейтинге.
— Нино, в поварском мире две звезды «Мишлен» — это практически потолок, а три звезды — огромная редкость. О чем вы стали мечтать после получения второй звезды?
— Прежде всего я подумал, что меня отметили на самом высоком уровне. Мы все знаем, как сложно получить три звезды «Мишлен». Поэтому я решил стремиться к большему, но жить настоящим. Три звезды — это не цель моей жизни.
— Итальянская кухня — это в первую очередь продукты. Свежие овощи и фрукты почти круглый год. Получается ли в суровых московских реалиях обеспечивать столь же высокий уровень кухни? И за счет чего?
— Получается. Не могу сказать, что в России продукты высочайшего качества, но есть высокого. Мы работаем с российскими производителями, покупаем узбекские помидоры, рыбу нам привозят из Туниса и Марокко (она такая же, как та, что продается в Италии). Что касается мяса, то в России есть два-три производителя, у которых мясо отличного качества. Так, воронежский производитель мяса успел запустить производство до санкций, поэтому смог воспользоваться опытом американских животноводов и взял от них самое лучшее. А дальше все уже зависит от умения шефа превратить продукты средневысокого качества в прекрасные блюда.
— В следующем году в Россию должен прийти «Красный гид "Мишлен"» (Le Guide Rouge Michelin). Как вы думаете, насколько сильно это изменит гастрономию столицы?
— Уверен, что изменения будут, но на это потребуется несколько лет, не меньше. Дело в том, что в Москве практически нет ресторанов в формате «Мишлен». Ну буквально два-три заведения. Обычно это рестораны на 30–50 посадок и с подачей авторских сетов от шефа, а не меню a la carte. Думаю, что прежде всего «Мишлен» придется изменить свой принцип составления рейтинга и присвоения звезд для России.
— Вам не кажется, что в высокой гастрономии сейчас мало гастрономии и много маркетинга? Многие повара работают над тем, чтобы удивить, а не над тем, чтобы изо дня в день готовить качественную, вкусную еду?
— Я несколько лет размышляю об этом. Да, молодые повара больше думают о том, как будет выглядеть их блюдо на фотографиях в соцсетях, чем над вкусом самого блюда. Эта тенденция существует как в России, так и в Европе: шефы думают о красивой подаче, а потом уже о качестве продуктов и вкусовых качествах.
— Вы работали в Италии, Швейцарии, России. В какой стране сложнее всего выстраивать контакт с гостем?
— Вся проблема заключается в опыте «хождения» в рестораны. Понятно, что в России гастрономическая культура начала развиваться недавно, буквально лет 10–15 назад.
А в Италии с ее многовековыми гастрономическими традициями такой подход вопросов не вызовет... Кто-то говорит, что русские клиенты очень капризные. Это не так: французы и итальянцы гораздо капризнее. Я считаю, что русские гости более требовательны, но относятся гораздо доброжелательнее и прислушиваются к нашим советам. Русские клиенты — это хорошие клиенты.
— Вы идете за предпочтением посетителей ваших ресторанов или предпочитаете двигаться в собственном направлении, ожидая, что гость последует за вами?
— Мой подход основан на том, чтобы посоветовать гостю и помочь открыть для себя новые блюда и новые вкусы. И гости прислушиваются к моим советам с радостью. Если я пойду сегодня на рынок и выберу кусок мяса, который мне нравится, и потом скажу клиенту: «Сегодня у нас отличная телятина, закажите ее!», то он последует моему совету, так как знает, что у нас прекрасный ресторан.
— А есть что-то, что вам пока не удалось реализовать на кухне ваших ресторанов, но что хотелось бы сделать?
— Я очень хотел бы донести до своих гостей то, чему меня научила школа «Мишлен»,— дегустационное меню. В нашем ресторане оно существует уже почти десять лет, но пока его заказывают только 10–15% гостей. Мы работаем над развитием их гастрономических вкусов, и я надеюсь, что скоро хотя бы 50% гостей будут приходить именно на мое дегустационное меню.
— Итальянская кухня — самая популярная в мире, но это всегда пицца, а во вторую очередь — паста. Не обидно, что дальше этих двух специалитетов в познании итальянской кухни большинство населения планеты не продвинулось?
— Есть очень вкусные пиццы и пасты, и я не вижу ничего плохого в том, что наша страна известна именно этими блюдами. Кроме того, мы популяризируем такие блюда, как пармская ветчина, пармезан, сыр буратта. Хорошо, когда нация ассоциируется с какими-то блюдами. А если взять испанцев? Паэлья и все! И вообще, кроме Франции не существует других стран, кухня которых настолько известна.
— У поваров такого уровня, как вы, есть кумиры в профессии? На кого равнялись, когда только начинали работать?
— Когда я учился в кулинарной школе, то у нас был один кумир — французских шеф Поль Бокюз, и все мы мечтали достичь его уровня. И он по-прежнему кумир всех итальянских и французских поваров.
— Есть ли предел совершенству повара в профессии?
— В том-то и состоит прелесть нашей профессии, что предела в ней нет. Мы все люди немного сумасшедшие, и для нас нет никаких ограничений на кухне. Поэтому каждый день мы просыпаемся с новыми идеями — и это прекрасно, ведь иначе наша работа была бы скучна.
— Впервые за много лет вы организуете в своих ресторанах гастроли мишленовских шефов. Расскажите об этом поподробнее...
— Это мои коллеги и хорошие знакомые. И они здесь потому, что это повара высокого уровня. Винченцо Кандиано — шеф двухзвездного ресторана Locanda Don Serafino, а Тони Ло Коко из I Pupi имеет одну звезду «Мишлен». У них обоих прекрасная авторская сицилийская кухня. В Москве мы запланировали два ужина. 22 октября в Semifreddo была «Современная Италия». А 23 октября в La Bottega Siciliana оба повара представят «Сицилийские традиции». Лучшие блюда ужина — «лазанья с рагу из ягненка, ароматом тимьяна и марсалой» (от Кандиано) и Aneletti al forno (паста, запеченная в духовке, с моцареллой буффало, сыром качокавалло и рагу из тунца» (от Ло Коко). Такие ужины мне хочется делать несколько раз в год, чтобы наши гости могли попробовать различную кухню.
— Подобные ужины можно считать некой образовательной программой для сушефов?
— Конечно. Во многом поэтому я их и организую, а не для того, чтобы просто накормить 100 человек в Semifreddo или La Bottega Siciliana. Я хочу, чтобы мои сушефы знали, что есть не только моя кухня, что существуют и другие. Это будет стимулировать их развитие как шефов. А это очень важно.