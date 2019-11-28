Из-за непогоды в Удмуртии убрали урожай льна только с половины засеянных площадей

В 2019 году льноводы Удмуртии убрали урожай примерно с 2 тыс. га из засеянных 4,1 тыс. га из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Ольгу Абрамову.

«В текущем году в силу погодных условий мы вытеребили льнотресту лишь с 50% посеянных площадей. Убрали не 4,1 тыс. га, а в пределах 2 тыс. га»,— заявила министр. Госпожа Абрамова добавила, что часть урожая льна-долгунца осталась под снегом.

Напомним, что с 15 августа по 7 октября в Удмуртии действовал режим ЧС, который ввели из-за переувлажнения почвы. Представители хозяйств считали, что режим ЧС позволит им перестраховаться на случай, если погода не улучшится, и компенсировать ущерб. Затем стало известно, что посевные площади, пострадавшие в результате длительных дождей, оказались незастрахованы. В итоге Минсельхоз России определил сумму ущерба хозяйств Удмуртии от гибели посевов в 420 млн руб. Согласно правилам, возмещению подлежит не более 50% от подтвержденной суммы, то есть около 200 млн руб.