Хозяйствам Удмуртии могут компенсировать 200 млн рублей в связи с гибелью посевов

Минсельхоз России подтвердил сумму гибели посевов хозяйств Удмуртии в связи с переувлажнением почвы. Она составила 420 млн руб. Согласно правилам, возмещению подлежит не более 50% от подтвержденной суммы, то есть около 200 млн руб. Об этом журналистам рассказала министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

«Мы заявили сумму гибели по ЧС 738 млн руб., на сегодняшний день мы получили результаты оценки экспертизы от Минсельхоза России. Нам подтвердили сумму гибели в пределах 420 млн руб., отдельные хозяйства в отдельных регионах у нас не прошли по разным причинам, в том числе на некоторых фотографиях не было четко видно, что есть гибель. Сейчас мы готовим обращение, в том числе от главы Удмуртии, чтобы нам возместили эту сумму. Согласно правилам, возмещению подлежит не более 50% от подтвержденной возмещенной суммы гибели. То есть, сейчас при оптимистичном настрое рассчитываем на 200 млн руб.»,— сказала министр.

Госпожа Абрамова добавила, что режим ЧС в республике могут отменить в течение недели. «Введение режима ЧС было своевременным и очень полезным для нас, так как некоторые хозяйства не справились с уборкой, и у них будет сокращение посевных площадей на следующий год, поэтому мы несколько себя перестраховали от штрафов со стороны»,— подчеркнула министр.

Напомним, что режим ЧС в связи с переувлажнением почв ввели в Удмуртии 15 августа. Представители хозяйств считали, что режим ЧС позволит им перестраховаться на случай, если погода не улучшится, и компенсировать ущерб. Затем стало известно, что посевные площади, пострадавшие в результате длительных дождей, оказались незастрахованы.