Страхование не приживается на полях Удмуртии Сельхозпроизводители могут столкнуться с трудностями при получении компенсации за погибший после дождей урожай

Посевные площади в Удмуртии, пострадавшие в результате длительных дождей, оказались незастрахованы. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ольги Абрамовой, это создаст сложности при получении предприятиями компенсации ущерба в связи с введенным в регионе режимом ЧС. Однако, министерство готово помочь им в этом. Сельхозпроизводители отмечают, что не страхуют посевы, потому что доказать страховщикам наличие ущерба практически невозможно.

У предприятий, столкнувшихся с гибелью посевов из-за продолжительных дождей в августе, могут возникнуть сложности с возмещением ущерба. Режим ЧС в связи с переувлажнением почв был введен в Удмуртии 15 августа. «В соответствии с правилами возмещения в ситуации ЧС, безусловным требованием является страхование посевных площадей. К сожалению, мы этого не сделали, поэтому нам будет значительно сложнее доказать необходимость поддержки нашего региона. Но мы в любом случае попробуем это сделать»,— отметила министр.

По данным минсельхоза, валовый сбор на 2 сентября составил 47,3% от потребности на корма и семена. Из 25 районов Удмуртии, четыре не заявили о потерях, и работа там идет в штатном режиме. План по уборке зерна в Алнашском районе выполнен на 72%, Граховском на 63%, Камбарском на 50%, Каракулинском на 48%. Всего по республике 195 пострадавших хозяйств, сумма ущерба оценивается в 738 млн руб. В наиболее тяжелой ситуации сейчас находятся три района — Кезский, Шарканский и Балезинский. Так в Кезском районе 17 пострадавших хозяйств, они потеряли урожай на общей площади 12,1 тыс. га, а суммарные финансовые потери составили 108,7 млн руб.

В целом, как рассказала Ольга Абрамова, из-за погодных аномалий нынешнего лета сельскохозяйственные культуры погибли на общей площади 84,5 тыс. га, это 22,5 % всех посевных площадей республики. В том числе зерновые и зернобобовые — на 79,0 тыс. га, рапс — 1,6 тыс. га, лен-долгунец и многолетние травы — 1,7 тыс. га, картофель — 400 га и овощи открытого грунта на 100 га.

«По подготовке документов, подтверждающих гибель посевов, все муниципальные районы отработали оперативно и качественно. Собранная доказательная база по ущербу из-за ЧС на сегодня представлена в Минсельхоз России для оценки. Текущий сезон вылился для нас в испытание, которое мы все-таки будем преодолевать»,— подытожила Ольга Абрамова.

По мнению госпожи Абрамовой, причиной отсутствия страховки в 2019 году мог послужить горький опыт засушливого 2010 года. «Тогда сельхозтоваропроизводители не получили выплат. Реально очень сложно доказать момент выполнения всех агротехнических условий»,— рассказала глава ведомства.

Председатель СХПК «Колос», депутат Госсовета Удмуртии Владимир Красильников отметил, что сельхозтоваропроизводители не страхуют посевы, так как сложно впоследствии доказать наличие ущерба.

«Тем, у кого уровень урожайности высокий, не удастся добиться получения компенсаций, так как даже наши большие потери в сравнении будут казаться хорошим урожаем. Я считаю, что цивилизованного страхования у нас в России пока нет, мы сами себя должны подстраховывать от этих случаев»,— сказал господин Красильников.

По мнению Ольги Абрамовой, сейчас и сами страховые компании не испытывают большого желания работать с предприятиями АПК. «В нашей нечерноземной зоне страховать сельхозобъекты — это высокий риск. Эту проблему придется решать, мы от этого никуда не денемся»,— добавила министр.

По данным Центробанка России, в первом квартале 2019 года премия по всему сельскохозяйственному страхованию в Удмуртии составила 3 млн руб., из которых 342 тыс. руб. — с господдержкой. Заключено всего 516 договоров, а страховые выплаты за три месяца составили 311 тыс. руб.

Сами представители рынка говорят, что в целом по России интерес к страхованию со стороны сельхозпроизводителей растет, и меры, предпринимаемые минсельхозом Удмуртии, привлекут к этому внимание и представителей отрасли АПК республики. «Страхование посевов дает сельхозпроизводителю защиту имущественных интересов, а также доступ к несвязанной поддержке и выплату компенсаций при наступлении чрезвычайной ситуации.Страховой случай признается при достижении параметров опасного природного явления, подтвержденного Росгидрометом»,— рассказал замдиректора по развитию продаж филиала СК «Согласие» Светлана Александрова.

Она добавила, что в последние годы размер безусловной франшизы, т.е. части убытка, которую не возмещает страховщик увеличился до 50%, а страховая сумма доходит до 70% от страховой стоимости.

Юлия Вахрушева, Михаил Красильников