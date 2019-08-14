По зернышку считают

Режим чрезвычайной ситуации в Удмуртии из-за переувлажнения почв может быть введен с 15 августа. Минсельхоз республики по этому поводу обратится к главе региона Александру Бречалову. Причиной такого решения стала прохладная и дождливая погода в Удмуртии, которая может привести к снижению валового объема урожаю зерна более чем в два раза до 315 тыс. тонн. Хозяйства из-за переувлажнения почв не могут вывести на поля технику для уборки урожая, при этом само зерно еще не вызрело. Представители хозяйств считают, что режим ЧС позволит им перестраховаться на случай, если погода не улучшится, и компенсировать ущерб.

14 августа на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Удмуртии председатель правительства Ярослав Семенов рекомендовал минсельхозу обратиться к главе Удмуртии с просьбой о введении режима ЧС с 15 августа на всей территории республики.

«Сейчас мы готовим нормативно-правовой акт. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы введем режим ЧС, связанный с переувлаженением почвы, и вопросы начнут решаться на федеральном уровне, потому что для нас потери будут большие»,— сообщила глава ведомства Ольга Абрамова.

Господин Семенов призвал глав муниципальных образований провести тщательную оценку и определить размер ущерба сельскохозяйственных организаций и представить пакет документов в региональный минсельхоз для дальнейшего обращения в Министерство сельского хозяйства РФ с ходатайством о возможности предоставления сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим от длительных дождей и переувлажнения почвы, дополнительной финансовой поддержки.

По словам начальника Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексея Бердникова, вегетационный период этого года характеризовался пониженным температурным режимом и значительным выпадением осадков. Сложившиеся погодные условия неблагоприятны для созревания зерновых культур, уборки трав и зерновых культур.

Как сообщила глава минсельхоза, на 12 августа из 25 районов республики приступили к уборке зерновых только 13. При плане уборки зерновых и зернобобовых культур 343,1 тыс. га обмолочено на зерно 3,8 тыс. га (2018 г. – 34,3 тыс. га) и убрано на корм 1,4 тыс. га (4,7 тыс. га), что составляет 2% от плана (2018 г. – 11%). При средней урожайности 24 ц/га валовой сбор зерновых культур составил 9,2 тыс. тонн зерна, в 2018 году было собрано 77,9 тыс. тонн зерна.

По данным на 14 августа, пострадали от переувлажнения почвы 736 сельхозтоваропроизводителей республики, из них 281 сельскохозяйственное предприятие и 455 крестьянских (фермерских) хозяйств. По словам госпожи Абрамовой, есть опасения по сокращению валового сбора зерна в два раза.

«Если у нас средний объем по годам на уровне 650 тыс. тонн, то в этом году может быть лишь 315 тыс. тонн. Для нас это чревато отсутствием семян и кормов для животноводства»,— отметила министр. Снизились темпы также заготовки кормов.

Представители сельхозпредприятий Удмуртии также отмечают, что республика в этом году не сможет собрать урожай по зерну на уровне прошлого года. Урожайность может снизиться до 17-18 центнеров с гектара. В 2018 году она составила по итогам кампании 20,5 центнера с гектара. «В этом году исполнится 40 лет, как я работаю руководителем предприятия, за все эти годы такой ситуации не помню. Урожай вырос, но погода не позволяет его убрать. Продолжительные дожди способствовали тому, что зерновые не созрели. Ни о каком зерносенаже речь не идет уже. На зерносенаж можно комбайном убрать. Нам зерно нужно, зернофураж, продовольственное и семенное зерно. Они полузеленые, их убирать нереально сейчас, тем более при такой погоде»,— рассказал председатель СХПК «Колос» Вавожского района Владимир Красильников.

По его мнению, режим ЧС в республике вводить необходимо, чтобы сельхозпроизводители смогли рассчитывать на федеральную поддержку, если погодные условия так и не улучшатся в ближайшее время.

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по АПК Владимир Варламов отмечает, что к середине августа сельхозпроизводители республики убирали до 30% посевов зерновых.

«Ситуация весьма серьезная. Кормовые культуры тоже сегодня сложно заготавливать. Просто в поле не заехать — трактора, тяжелая техника тонут. Все связано с переувлажнением почв, и режим ЧС как раз надо вводить на этом основании. Это будет правильно: лучше перебдеть, чем не добдеть. Если погода улучшится, то уберем урожай, но нужно обезопасить и подстраховать производителей»,— пояснил господин Варламов.

При этом депутат отказался давать прогнозы по возможным потерям представителей отрасли и выполнению планов по уборке. В любом случае увеличатся затраты предприятий на сушку зерна и его подготовку к хранению, так как сейчас оно сильно переувлажнено, добавил он.

На момент подготовки материала указ главы региона по ЧС еще не опубликован.

Михаил Красильников, Юлия Вахрушева