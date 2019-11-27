Письмо Владимира Путина дошло до правильного адресата

Как сообщила в среду немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, президент Франции Эмманюэль Макрон готов рассмотреть российское предложение о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. Об этом французский лидер сообщил своему российскому коллеге в письме. Таким образом, он стал первым главой государства—члена НАТО, позитивно откликнувшимся на инициативу Москвы.

Владимир Путин призвал страны НАТО ввести такой мораторий после того, как 2 августа перестал существовать советско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), запрещавший иметь и развертывать такие системы вооружений. С соответствующим предложением президент РФ обратился к своим западным коллегам в письме от 18 сентября, о котором первым сообщил “Ъ”.

В послании Владимира Путина, в частности, говорилось: «Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия».

До сих пор не было известно ни об одном положительном отклике на это письмо.

В своих публичных заявлениях представители структур НАТО и стран—членов этого блока лишь критиковали российскую инициативу, настаивая на том, что Москва уже нарушила озвученный ею мораторий. Так, заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в интервью “Ъ” сказала, что с точки зрения Североатлантического альянса «российское предложение просто лишено основания, поскольку все члены НАТО убеждены, что российская (крылатая ракета наземного базирования, которую США считают "запрещенной".— “Ъ”) 9М729, SSC-8 в натовской классификации, нарушает Договор о РСМД, а Россия уже развернула эти ракеты».

Между тем из письма, оказавшегося в распоряжении Frankfurter Allgemeine Zeitung, следует, что 23 октября Эмманюэль Макрон направил Владимиру Путину ответное послание, в котором говорилось, что Париж «считает, что предложение Москвы заслуживает тщательного рассмотрения». Французский лидер считает необходимым обсудить идею моратория в двустороннем и многосторонних форматах. И подчеркивает, что для реализации этой инициативы сторонам будет необходимо договориться о «заслуживающих доверия, серьезных взаимных мерах верификации».

Отметим, что в своем сентябрьском письме Владимир Путин сразу сообщил, что Россия готова договариваться со странами НАТО о верификационных мерах.

В статье Frankfurter Allgemeine Zeitung подчеркивается, что Эмманюэль Макрон таким образом уже во второй раз за короткое время «плывет против течения» в Североатлантическом альянсе.

В начале ноября президент Франции в интервью изданию The Economist заявил о «смерти мозга» НАТО. Реплика французского лидера относилась, прежде всего, к противоречиям между США и Турцией и их несогласованным действиям в Сирии. Но во многих странах—членах альянса этот диагноз вызвал непонимание и раздражение. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что блок сохраняет силу и единство.

Москва в свою очередь подвергла критике «пассивную» позицию европейских стран в связи с перспективной развертывания в Европе американских ракет средней дальности, которую российские власти считают «реальной».

«Европейцы должны поднять свой голос по поводу уже реальной перспективы размещения американских ракет средней дальности в Европе»,— заявил во вторник “Ъ” заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Он полагает, что в исторической памяти европейских стран должны были запечатлеться 1980-е годы, когда миллионы людей выходили на улицы, протестуя против развертывания в Европе американских систем средней дальности в ядерном оснащении. «Нынешняя пассивность Европы, прямо скажем, удивляет. Речь идет о коренных интересах Европы в политической сфере и в сфере военной безопасности»,— отметил дипломат.

В четверг Эмманюэль Макрон примет в Париже генсека НАТО Йенса Столтенберга. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, стороны обсудят и российское предложение по ракетам. Этот вопрос, как ожидается, станет одним из ключевых и на декабрьском саммите НАТО в Лондоне.

Эмманюель Макрон в последнее время — опять же вопреки линии НАТО — все чаще высказывается за восстановление сотрудничества с Россией. Так, вскоре после встречи с Владимиром Путиным в Брегансоне он выступил с речью, в которой призвал Европу пересмотреть отношения с Россией и выстраивать их без оглядки на США. «Полагаю, что нам надо построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, потому что Европейский континент никогда не будет стабильным, никогда не будет безопасным, если мы не примирим и не проясним наши отношения с Россией»,— сказал он, добавив, что такой подход может не понравиться ряду союзников Франции.

Елена Черненко