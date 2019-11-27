Замглавы МИД РФ оценил перспективу размещения новых американских ракет в Европе

В России считают реальной перспективу появления на территории европейских стран ранее запрещенных ракет средней дальности и удивлены пассивностью Европы в этом вопросе. Об этом “Ъ” сказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в кулуарах Берлинского форума по внешней политике. По словам высокопоставленного дипломата, этот вопрос напрямую затрагивает интересы Европы в сфере безопасности.

«Европейцы должны поднять свой голос по поводу уже реальной перспективы размещения американских ракет средней дальности в Европе»,— сказал господин Грушко. Он полагает, что в исторической памяти европейских стран должны были запечатлеться 1980-е годы, когда миллионы людей выходили на улицы, протестуя против развертывания в Европе американских систем средней дальности в ядерном оснащении. «Нынешняя пассивность Европы, прямо скажем, удивляет. Речь идет о коренных интересах Европы в политической сфере и в сфере военной безопасности»,— отметил дипломат.

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Напомним, после того как в августе этого года прекратил свое существование российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, президент России Владимир Путин направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ранее запрещенных в рамках договора вооружений. Однако в НАТО не стали рассматривать предложение Москвы всерьез, поскольку считают, что Россия такие ракеты на своей территории уже развернула (9М729).

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что у альянса нет планов по развертыванию новых ядерных ракет наземного базирования в Европе, поскольку «новая гонка вооружений не отвечает ничьим интересам». Но польские власти такой перспективы не исключают.

Подробнее о последствиях прекращения Договора о РСМД — в материалах “Ъ”.

Елена Черненко, Берлин