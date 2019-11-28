Performance Group расширяет меню

В сегменте доставки готовых рационов питания начинается консолидация: второй игрок на рынке Performance Group покупает конкурирующую Easy Meal. Это может быть первая M&A-сделка из серии, которую запустит Performance Group, чтобы вплотную приблизиться к лидеру рынка Grow Food и нарастить капитализацию перед продажей инвестору, считают эксперты.

Компания Performance Group, развивающая сервисы доставки готовых рационов, купила 100% конкурирующей Easy Meal. Об этом “Ъ” рассказал основатель Performance Group Артур Зеленый. Факт сделки подтвердил и один из основателей Easy Meal Юрий Самохин, условия продажи не раскрываются. Сервис Easy Meal был основан в 2012 году господином Самохиным и Вадимом Малкиным. Работает в Московском регионе. По собственным данным, ежегодно Easy Meal доставляет более 10 тыс. рационов. Средний чек — 3–3,5 тыс. руб. По данным ЕГРЮЛ, Юрий Самохин владеет 28% операционной компании Easy Meal ООО «ЕМ-Производство». Еще 42% принадлежит Юлии Умняковой, по 12,5% контролируют Инна Вавилова и кипрская Elmevor Finance Ltd через ООО «Стройключ-4», 5% — у Алисы Мелконян.

По оценкам «Infoline-Аналитики», Performance Group занимает второе место на рынке доставки готовых рационов питания, емкость которого в 2018 году составила около 5 млрд руб. Крупнейший игрок — Grow Food, третье место — у «Яндекс.Шеф». Performance Group работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре, управляет сервисами Performance Food, Level Kitchen и My Food. В июле стало известно, что около 4% головной компании группы — кипрской PFLK Group Ltd — получила структура Mail.ru Group (см. “Ъ” от 4 июля). В октябре газета «Ведомости» сообщила, что Mail.ru Group довела свою долю в бизнесе до блокпакета.

В периметр сделки вошли эксклюзивные права на бренд и всю интеллектуальную собственность Easy Meal, в том числе материальные и нематериальные активы. По словам господина Зеленого, смена собственника не отразится на операционной деятельности компании, сохранится и кадровый состав. Юрий Самохин говорит, что после продажи бизнеса продолжит работать в качестве консультанта. «После покупки мы нацелены скорректировать позиционирование Easy Meal. Помимо существующих линеек в меню появятся новые рационы, многие из которых никогда не запускались в России»,— заявил господин Зеленый.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, это первая подобная сделка в сегменте, где сейчас созданы все предпосылки для дальнейшей консолидации. Стоимость Easy Meal он оценил до 80 млн руб. Performance Group заинтересована показать быстрый рост из-за существующих опционных соглашений с Mail.ru Group, уверен эксперт. По его мнению, эта не первая M&A-сделка для группы: чем больше компаний они купят, тем больше смогут выручить при продаже оставшегося пакета Mail.ru Group. Кроме того, это также позволит Performance Group вплотную приблизиться к лидирующей в сегменте Grow Food.

Как отмечают во «Фридом Финанс», показатели компаний по доставке продуктов нестабильны и бизнес может приносить низкую доходность. Помимо крупных компаний сейчас доставку готовых рационов питания развивают относительно небольшие сервисы, такие как You, GrinDin, «Дома вкуснее», justfood и пр. Как указывает управляющий партнер Data Insight Борис Овчинников, из множества небольших проектов на рынке со временем останутся два-три крупных игрока. По его мнению, главный фактор, который определит лидеров в сегменте доставки,— это наличие аффилированных каналов с большой аудиторией и другие проекты в food-tech-сегменте.

Никита Щуренков