На сетевом пайке

У розничных сетей набирает популярность новый бизнес — доставка наборов готовых блюд, рассчитанных на несколько дней. Тестировать проект начал крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, аналогичный сервис может внедрить «Азбука вкуса», а ранее услугу запустил «Вкусвилл». Ежегодный оборот этого сегмента оценивается в 2,5 млрд руб. Но чтобы закрепиться на этом рынке, потребуются значительные инвестиции.

X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и сервис по доставке рационов питания Grow Food договорились о продаже готовых блюд в интернет-магазине «Перекрестка». Об этом “Ъ” сообщили в X5. Проект запущен в тестовом формате. Пока в «Перекрестке» представлены отдельные блюда, приготовленные Grow Food: каши, омлеты, мясо, овощи и пр. Стоимость продуктов — от 99 до 179 руб. за блюдо, следует из данных интернет-магазина. В X5 говорят, что, в случае если продукция Grow Food будет востребована, линейку расширят до готовых наборов на несколько дней или недель под различные цели. «В перспективе мы планируем расширить ассортимент»,— подтвердил сооснователь и СЕО Grow Food Даниэль Гальпер.

Ранее в этом году доставку готовых рационов начал тестировать «Вкусвилл». На выбор предлагается набор из нескольких блюд на каждый день недели, рассчитанный по количеству калорий. Стоимость рациона — от 1,05–1,45 тыс. руб. в день, в зависимости от состава, сказано на сайте «Вкусвилла». Руководитель проекта Владимир Фарафонов сообщил “Ъ”, что уже выполнено более 4 тыс. доставок. Сейчас «Вкусвилл» продолжает отстраивать внутренние процессы, логистику, ищет дополнительных поставщиков, а также экспериментирует с маркетингом и продвижением, говорит господин Фарафонов. По его словам, на новую стадию проект должен выйти этой осенью. Источник “Ъ” на рынке розничной торговли слышал, что организовать собственную доставку готовых рационов по подписке планирует и «Азбука вкуса». По его словам, проект нужен сети в том числе для дополнительной загрузки собственного производства готовых блюд. Президент «Азбуки вкуса» Денис Сологуб отказался комментировать существующие планы. Но топ-менеджер отметил, что компания сегодня тестирует новые форматы доставки продуктов. Так, в двух магазинах «Азбуки вкуса» в Москве появились автоматы для самовывоза заранее заказанного товара, рассказал он.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет сегмент доставки наборов продуктов перспективным. По его оценкам, в 2018 году его оборот был на уровне 2,6 млрд руб., а к 2022 году может превысить 20 млрд руб. Главными игроками на рынке эксперт называет Grow Food с долей около 42%, Performance Food (25%) и «Яндекс.Шеф» (16%). При этом, по мнению господина Бурмистрова, к концу 2020 года «Яндекс.Шеф» станет крупнейшим оператором в этом сегменте. В «Яндексе» отказались от комментариев, связаться с представителями Performance Food не удалось.

Рынок готовых рационов еще не показал все свои возможности и истинный размер, согласен Владимир Фарафонов. Но, предупреждает топ-менеджер, для выхода на стабильный уровень продаж новым игрокам может не хватить инвестиций. Кроме того, до сих пор не сформировались доли между разными направлениями в сегменте: готовой едой, наборами для приготовления по рецептам и т. д., и их соотношение постоянно меняется, рассуждает господин Фарафонов.

По словам Михаила Бурмистрова, пока стоимость готовых рационов близка к меню недорогого ресторана, но в перспективе крупные игроки смогут удешевить продукцию. Хотя ценник в сегменте все равно будет относительно высоким из-за значительных инвестиций в производство и непростой логистики, отмечает он. По оценкам Infoline, в 2018 году онлайн-продажи продуктов питания в России выросли на 50%, до 23 млрд руб. Первое место занимал «Утконос» с оборотом 10,2 млрд руб. Продажи Ozon были на уровне 3 млрд руб., интернет-магазина «Перекресток» — 1,3 млрд руб.

Никита Щуренков, Анатолий Костырев