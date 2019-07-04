У Mail.ru Group проснулся аппетит

На рынке доставки наборов продуктов питания, где уже работает «Яндекс», обостряется конкуренция. Mail.ru Group стала миноритарным владельцем компании Performance Food, продающей около 50 программ питания для различных целей. На рынке много подобных сервисов, но ни один пока не может предложить подходящий всем пользователям продукт, отмечают аналитики.

Кипрская структура Mail.ru Group — MGL Mail.ru Equity Ltd — стала совладельцем зарегистрированной там же PFLK Group Ltd — головной структуры группы Performance Food. Об этом стало известно из данных ЕГРЮЛ и кипрского реестра. Performance Food называет себя крупнейшим холдингом по производству здорового питания в стране. Управляет одноименным сервисом по приготовлению и доставке наборов продуктов, а также сходным с ним проектом Level Kitchen.

Как сказано на сайте Performance Food, в сервисе представлено около 50 программ питания для различных целей, рассчитанных на 0,9–6 тыс. ккал в день. Стоимость программ — 1,5–2,3 тыс. руб. в день в зависимости от меню. В ассортименте Performance Food доступно более 1,6 тыс. блюд: каши, салаты, супы, мясо, рыба, морепродукты, десерты и пр. Сервис работает в Москве, возможна доставка в пределах 50 км от МКАД. Level Kitchen предлагает пять программ для поддержания, снижения или набора веса сроком до 30 дней. Стоимость находится в диапазоне от 0,8 до 1,2 тыс. руб. в день. Помимо Москвы сервис также работает в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

Согласно кипрскому реестру, структуре Mail.ru Group принадлежит около 4% PFLK Group. Остальное контролирует Akriv Business Ltd, чьи бенефициары неизвестны. Один из основателей Performance Food — спортсмен, участник турниров Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB) Денис Гусев. В Mail.ru Group сообщили “Ъ”, что много инвестируют в различные направления бизнеса: «Это миноритарный вклад, который может помочь нам лучше изучить принципы работы подобных foodtech-проектов». В Performance Food не ответили на запрос “Ъ”. Mail.ru Group уже принадлежит сервис доставки еды Delivery Club, который работает более чем в 90 городах России и объединяет около 5,5 тыс. ресторанов. Morgan Stanley в своем отчете называл сервис лидером на рынке доставки готовой еды в России в 2018 году с долей 44%, сообщал Delivery Club.

По оценкам Infoline, Performance Food занимал 25% российского рынка доставки готовых наборов питания с оборотом 2,6 млрд руб. в 2018 году. Таким образом, оборот компании мог быть около 650 млн руб. Аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин оценил возможную стоимость Performance Food в 10–20% от выручки (65–130 млн руб.). Показатели компаний по доставке продуктов нестабильны, и бизнес может приносить низкую доходность, отмечает он. В конце 2018 года в сегмент доставки готовых наборов вышел «Яндекс», выкупив 83,3% сервиса «Партия еды», на базе которого сегодня развивается проект «Яндекс.Шеф». По данным Infoline, сегодня сервис контролирует около 16% рынка. В пресс-службе «Яндекса» сообщили “Ъ”, что с момента запуска «Яндекс.Шефа» число заказов выросло в два раза. Лидером рынка доставки готовых наборов продуктов Infoline называет Grow Food с долей 42%. В компании не предоставили комментарий.

Партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин отмечает, что все подобные сервисы показывают незначительный оборот, со временем сталкиваются с оттоком пользователей и имеют проблемы с ростом. Вероятно, продукт не полностью подходит аудитории, но решения пока ни у кого нет, отмечает он. В «Яндексе» отмечают, что для успешной работы на этом рынке важны опыт привлечения аудитории и определенный набор технологий, включая логистическую платформу для оптимизации операционных процессов и доставки.

Между тем интерес к этому бизнесу сегодня проявляют не только IT-компании. X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») тестирует проект с Grow Food, внедрить аналогичный сервис может «Азбука вкуса», доставлять наборы продуктов начал «Вкусвилл». По прогнозам Infoline, к 2022 году оборот этого рынка может превысить 20 млрд руб.

Анатолий Костырев, Евгений Хвостик