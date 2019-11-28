Спекулянты раскачали нефть

Стоимость ближайших фьючерсных контрактов на поставку европейской нефти Brent обновила двухмесячный максимум, поднявшись до $64,6 за баррель. «Бычья» игра возобновилась на фоне оптимистичных оценок торговых переговоров США и Китая, а также надежд, что в преддверии IPO Saudi Aramco Саудовская Аравия поддержит рынок. Если ожидания инвесторов не оправдаются, цены на нефть быстро могут вернуться ниже уровня $60 за баррель.

По данным Reuters, в ходе торгов 27 ноября стоимость январского фьючерсного контракта на поставку нефти Brent поднималась на 0,5%, до отметки $64,6 за баррель. Это максимальное значение с 24 сентября. На спот-рынке цена нефти Brent поднималась на 1,1%, до $67,03 за баррель. Стоимость российской нефти Urals достигала отметки $65,5 за баррель. Даже с учетом последующего снижения к значениям $64–66,2 за баррель цены выросли относительно локального минимума, установленного в начале октября, на 14%. Только за последние шесть дней европейские сорта нефти выросли на 5–6%.

Подъему цен на нефтяном рынке способствуют оптимистичные высказывания политиков из США и Китая относительно прошедших переговоров по торговому соглашению. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем о первой фазе торгового соглашения близки к завершению. В свою очередь, Министерство торговли Китая отметило, что представители Пекина и Вашингтона «достигли консенсуса по решаемым надлежащим образом вопросам». «Если стороны сумеют договориться, то давление американских торговых пошлин на Китай ослабнет или исчезнет, как следствие, китайская экономика нормализуется, спрос на нефть вырастет, что, соответственно, подстегнет цены. Спекулянты по традиции активно играют на опережение»,— отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Александр Сидоров.

Эффект усиливается ожиданиями инвесторов относительного намеченной на начало декабря встречи стран ОПЕК+, а также IPO Saudi Aramco. Заседание министерского комитета, который готовит рекомендации в отношении дальнейших действий для картеля и партнеров, состоится 5 декабря, а встреча министров состоится 6 декабря. Однако уже сейчас на рынке циркулируют слухи, что в ходе встречи сделка ОПЕК+ будет продлена. О такой возможности на прошлой неделе заявил агентству Reuters источник в ОПЕК. В подобных словесных интервенциях заинтересована Саудовская Аравия, которая 5 декабря объявит цену IPO Saudi Aramco, которая будет зависеть от ситуации на рынке нефти. «Столь насыщенный график окажет поддержку тем, кто рассчитывает на приятный сюрприз со стороны королевства — согласие на более значительное сокращение добычи, чтобы обеспечить рост цен на нефть в период IPO»,— отмечает стратег Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе.

До конца года IPO Saudi Aramco и торговые переговоры США и Китая останутся ключевыми раздражителями для нефтяного рынка.

«Если на первом этапе размещения инвесторы примут высокую стоимость нефтяной компании ($1,6–1,7 трлн), то это станет еще одним стимулом для роста нефтяных котировок»,— отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Однако устойчивому росту цен на нефть будет мешать неопределенность относительно торговых переговоров США и Китая. «Принимая во внимание методы работы президента США Дональда Трампа, любая динамика цен на рынке не может быть устойчивой. Один твит президента может и обвалить, и подстегнуть цены на нефть»,— отмечает Александр Сидоров. По мнению Антона Покатовича, если в декабре подписание «Фазы-1» не состоится или не удовлетворит ожиданий рынка, нефтяные котировки скорректируется ниже уровня $60 за баррель.

Виталий Гайдаев