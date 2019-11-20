«Перформативная жестокость» в твитах

Трамп влияет на финансовый рынок, двигая конъюнктуру то вверх, то вниз. Это диагноз, который поставлен многими учеными и экспертами. Сообразно с ним аналитики JP Morgan Chase & Co. создали индекс влияния твитов американского президента на фондовые котировки — Volfefe Index.

В названии индекса Volfefe Index — ироничное напоминание о загадочном твите Трампа от 30 мая 2017 года: «Несмотря на постоянный негативный covfefe прессы». Название сложено из Vol — «волатильность» и fefe — части того самого загадочного слова. Индекс измеряет влияние твитов Трампа на доходность рынка американских казначейских облигаций (treasury bills).

Владимир Миловидов, заведующий кафедрой МГИМО, руководитель центра Российского института стратегических исследований, доктор экономических наук Фото: Хуберт Голстейн, Коммерсантъ

В Citigroup считают, что таким же образом президент США воздействует на международный валютный рынок. Есть исследования, которые устанавливают связь сообщений в микроблоге главы США с котировками крупнейших американских компаний. Список «диагностов» растет, как и число их публикаций, включая интерактивную инфографику мировых СМИ, например Bloomberg или The Sydney Morning Herald.

Поставленный диагноз имеет под собой основания, хотя отнюдь не является исчерпывающим в силу своих недостатков. Главным образом это крайне маленькая выборка статистических случаев изменения конъюнктуры в течение очень короткого периода времени. Например, в индексе Volfefe оцениваются изменения доходностей «трежерис» в первые пять минут после публикации сообщения в микроблоге ньюсмейкера.

Этим влияние и ограничивается, а то, какие долгосрочные последствия имеют инициативы Трампа, о которых он пишет в микроблоге, из поля зрения выпадает. Выходит, что твиты американского президента становятся полной неожиданностью для участников рынка, инвесторов, журналистов. Читая их в персональном аккаунте Трампа @realDonaldTrump, они якобы принимают сиюминутные решения, как будто начинают все с чистого листа. Если бы это было так, то о рациональности и эффективности современного финансового рынка можно было бы просто забыть, как о дурной шутке.

Как же Трамп влияет на рынок? Порой кажется, что авторы индексов и исследований, измеряющих магическую силу слова президента США, хотели бы уличить его в манипулировании рынком. Но с аргументами для такого вывода далеко не все обстоит столь гладко, как хотелось бы.

Во-первых, более пристальный анализ динамики рынка и словесных интервенций Трампа показывает, что он умеет создавать долгосрочные темы, сценарий их развития, форму и средства подачи.

На графике 1 представлена динамика поисковых запросов в Google по ключевым темам, которые были наиболее резонансными с момента избрания Трампа президентом США по февраль 2019 года. Это предвыборные лозунги: «осушить болото» (drain the swamp), «налоговая реформа» (tax cut). Между всплесками интереса к ним рост индекса Dow Jones с 17 900 пунктов до 24 700 (38%).

Промежуточные выборы 2018 года и стремление демократов к реваншу обогащают политическую лексику новым термином «голубая волна» (blue wave). Противостояние Трампа с Конгрессом по поводу финансирования стены на границе с Мексикой порождает тему шатдауна и связанную с ней тему «неоплачиваемых отпусков» (furloughed). Между пиками интереса к этим темам в Google резкий спад рынка в декабре 2018 года.

В этот же период обостряется и противостояние с Китаем. Однако на фоне других политических процессов «китайские твиты» Трампа уже не так впечатляют. Это видно на графике 2. Популярность тем (запросов) china tariffs и china deal в декабре 2018 года существенно снижается, а падение индекса Dow Jones c 16 сентября по 16 декабря 2018 года оказывается рекордным за все время пребывания Трампа у власти — более 19%. Корреляция популярности темы торговой войны с Китаем в медиасфере и фондовых котировок никак не проявляется. Откуда же тогда гипотеза о сильном влиянии твитов Трампа на финансовый рынок?

Во-вторых, Трамп, несомненно, обостряет ситуацию на рынке. Однако, как видно на графике 3, он скорее пытается оседлать рыночный тренд, чем является его триггером. По китайской тематике за год наблюдались три пика популярности этой темы среди интернет-пользователей: в декабре 2018 года, мае и августе 2019 года. В первом случае пик внимания к твитам Трампа происходил в условиях понижающегося рыночного тренда, во втором твиты привели к падению рынка от его максимумов, достигнутых после четырехмесячного роста, в третьем внимание к твитам совпало с началом роста котировок. Что касается наиболее популярных твитов Трампа в отношении ФРС, то они предшествуют росту рынка (декабрь 2018 года и август 2019 года).

Почему не сами твиты Трампа, а внимание к ним в поисковых интернет-запросах имеет смысл? Потому что это косвенно свидетельствует о силе «отражения» слов Трампа в сознании участников рынка. Они реагировали на новости, их силу, значение, на то, как эти новости воспринимают другие. Рынок движим массовым настроением, единичный испуг или эйфория не возымеют эффекта.

В-третьих, само по себе влияние твитов Трампа не столь уж и сильно и не столь однозначно. Об этом свидетельствуют данные на графике 4, который по результатам исследований своих аналитиков опубликовало издание Barron’s. Самое сильное негативное влияние на рынок оказывает торговая война с Китаем, чуть меньше — нападки на ФРС, а остальные темы имеют хоть и незначительный, но положительный эффект.

Подводя итог, было бы правильнее сказать так: на рынок влияют не отдельные твиты, а политика Трампа, меняющего устоявшиеся правила игры.

Как выразился один из американских интеллектуалов Закария Джонсон: «Политика Трампа основана на перформативной жестокости. Это именно то, за что голосовали его сторонники, ни за какие иные принципы, кроме как делать хуже людям за границей при первой возможности. Он отвратителен, но он также держит обещания». Перформативная жестокость Трампа, выраженная в его твитах, гипнотизирует, завораживает, повергает в ступор иррациональный рынок, тем самым удерживая его от сваливания в очередное крутое пике кризиса, наступление которого после десяти лет непрерывного роста биржевых индексов кажется неминуемым. Остается лишь предполагать, что нацелившийся на переизбрание в 2020 году Трамп как минимум знает, что и когда написать в своем «Твиттере».

Владимир Миловидов, заведующий кафедрой МГИМО, руководитель центра Российского института стратегических исследований, доктор экономических наук