Низкие цены придавили нефтяников

Сразу несколько ведущих международных нефтегазовых компаний отчитались о резком сокращении прибылей за третий квартал: на их показателях отразилось снижение цен на нефть, начавшееся около года назад. При этом финансовые аналитики не обещают нефтяникам легкой жизни в ближайшем будущем: Goldman Sachs считает, что текущие цены продержатся весь следующий год.

В четверг голландско-британская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell сообщила, что ее прибыль в третьем квартале составила $4,8 млрд, что на 15% меньше, чем в третьем квартале прошлого года. Прибыль за первые девять месяцев составила $13,5 млрд — на 14% ниже, чем за тот же период прошлого года. После публикации отчетности акции компании подешевели на торгах в Лондоне на 2%, поскольку аналитики ожидали от нее большей прибыли.

Отчетность Shell, объяснившей снижение показателей падением цен на нефть и газ, стала подтверждением тренда, наметившегося днем ранее, когда свои отчетности представили другие ведущие нефтегазовые компании.

В среду французская Total отчиталась о квартальной прибыли в $3,02 млрд, что на 24% меньше, чем годом ранее. За первые три квартала этого года прибыль составила $8,66 млрд, что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года. Компания отметила, что бизнес ей пришлось вести «в более сложных рыночных условиях из-за снижения цен на нефть и газ»: по сравнению с третьим кварталом цена на Brent сократилась на 18%, а на газ — на 55%. При этом производство Total в третьем квартале составило 3 млн баррелей нефтяного эквивалента, увеличившись на 8,4% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Несмотря на значительное снижение прибыли, акции Total после публикации квартальной отчетности вчера выросли в цене на 1%, благодаря тому что аналитики ожидали еще более слабых результатов.

Reuters приводит прогнозы аналитиков Jefferies, которые ждали от Total на 7% меньше квартальной прибыли. В свою очередь, аналитики Credit Suisse заявили, что «основные параметры оказались лучше, чем ожидалось, даже несмотря на более низкие цены нефти и газа. Машина работает».

При этом крупнейший азиатский нефтегазовый производитель китайская Petrochina в среду отчиталась о более существенном падении показателей: в третьем квартале прибыль составила 8,8 млрд юаней ($1,25 млрд), что на 58,4% меньше, чем годом ранее. За первые девять месяцев прибыль составила 37,2 млрд юаней ($5,3 млрд) — это на 23,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Объясняя эти результаты, компания отметила не только снижение цен на сырье, но и «более сложную экономическую и торговую обстановку в мире». Как результат акции Petrochina вчера опустились на 2% после публикации квартального отчета.

В свою очередь, британская BP и вовсе отчиталась об убытке в третьем квартале: он составил $351 млн, тогда как годом ранее компания получила прибыль в $3 млрд. Глава компании Боб Дадли заявил, что на результаты квартала повлияли не только более низкие цены на сырье, но и ураган Барри в Мексиканском заливе, который негативно отразился на добыче BP в этом регионе.

Некоторые эксперты считают, что в ближайшее время нефтяникам не придется рассчитывать на благоприятную рыночную конъюнктуру. Еще в конце августа Morgan Stanley снизил свой прогноз по цене на нефть на оставшийся 2019 год с $65 до $60 по марке Brent. А на прошлой неделе аналитики Goldman Sachs дали прогноз о том, что и в 2020 году цена на баррель будет колебаться в пределах $60. «На фоне незначительных геополитических рисков продолжающееся сокращение выпуска ОПЕК и снижение активности сланцевых производителей будут нейтрализованы ростом производства со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и умеренным ростом спроса в следующем году»,— отметили представители инвестбанка.

Евгений Хвостик