Производительность растет в чистых руках

Эффективность работы госкомпаний прямо зависит от уровня коррупции, говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ). Показатели прибыльности и расходов на персонал у госкомпаний оказываются в разы лучше в странах с низким уровнем коррупции — а по производительности труда они даже превосходят уровень частного бизнеса. Именно коррупция может быть ключевым фактором, определяющим разрыв в производительности между частным и госсектором, констатируют аналитики МВФ.

В рабочем докладе «Управление и госкомпании: как дорого обходится коррупция?» сотрудники МВФ Анья Баум, Клэй Хакни, Пауло Медас и Мухамаду Си проанализировали финансовые показатели госкомпаний в 88 странах, сравнив их с результатами частных предприятий. При низком качестве управления госкомпании (исследовались госактивы в добыче, энергетике, транспорте и инфраструктурных отраслях) оказались более уязвимыми к коррупции из-за близости к чиновникам и слабого контроля, сосредоточение госкапитализма в высокодоходных секторах и монополизация также повышают риски. Применительно к госкомпаниям слабость институтов, ассоциируемая с коррупцией, чаще всего выражается в отсутствии независимых и профессиональных советов директоров и управленцев, плохо организованных процессах закупок и недостаточной прозрачности, отмечают в МВФ.

В среднем прибыльность частных компаний оказывалась предсказуемо выше, чем государственных (хотя у последних могут быть иные общественные цели, признают в МВФ). Однако работа демонстрирует прямую связь эффективности госсектора с контролем коррупции в стране: в государствах с высоким уровнем коррупции по данным рейтинга Всемирного банка показатели госсектора оказывались существенно слабее, чем в менее коррумпированных странах, даже с поправкой на размер ВВП на душу населения. Госкомпании продемонстрировали большую чувствительность к уровню коррупции, чем частный сектор,— при высоком и среднем ее уровне первые демонстрировали меньшую эффективность в сравнении с частным сектором, а при низком — сравнимые или даже более высокие показатели, причем эффект меньше отражался на прибыльности и больше — на производительности труда и расходах на персонал.

Более того, коррупция может быть основным фактором, определяющим разрыв в производительности между частным и госсектором, подчеркивают в МВФ.

Если медианная страна в группе с низким качеством управления улучшила бы контроль коррупции до уровня медианной страны в средней группе, прибыльность госкомпаний выросла бы с 0,4% до 1,6%, расходы на персонал снизились бы с 37,6% операционной прибыли до 32,7%, а производительность выросла бы в десять раз, отмечают исследователи.

Структурные реформы способны существенно улучшить эффективность госкомпаний. Каждый год имплементации программ МВФ, предусматривавших требования к госкомпаниям, в среднем увеличивал рост показателя возврата на инвестиции на 1,1 процентного пункта (хотя на это могли оказывать влияние и другие факторы, например, регулирование тарифов, оговариваются в МВФ), а каждая дополнительная реформа управления обеспечивала рост показателя на 0,5 п. п. Программы также вели к росту чистой прибыли от операционной деятельности на 1,4 п. п., сокращению расходов на 5% и росту производительности в среднем на $30 тыс. на одного сотрудника.

Надежда Краснушкина