Искусственный интеллект о двух головах

Белый дом переформатировал систему управления нацпрограммой «Цифровая экономика»: правительственная комиссия по цифровому развитию (ее возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев) разделена на две подкомиссии, одна из которых полностью сосредоточится на развитии искусственного интеллекта (ИИ). Ее сопредседателями станут глава Минэкономики Максим Орешкин и президент Сбербанка Герман Греф — они будут курировать единственный федеральный проект по ИИ, остальные шесть проектов останутся в ведении действующей подкомиссии по цифровой экономике.

Создание отдельной подкомиссии для реализации федерального проекта по ИИ, по-видимому, должно подчеркнуть особую значимость, которую технологии придают в Белом доме и Кремле. Напомним, ИИ — единственная из «сквозных цифровых технологий», удостоившаяся собственной национальной стратегии (см. “Ъ” от 12 октября). Отметим, ранее “Ъ” писал о том, как Минэкономики добилось кураторства федерального проекта по ИИ (см. “Ъ” от 4 октября), при этом собеседники “Ъ” говорят о том, что назначение сопредседателем подкомиссии Максима Орешкина вызвано его интересом к технологии — в ведомстве рассчитывают, что активное внедрение ИИ приведет к повышению производительности труда «на десятки процентов от текущего уровня». Назначение же вторым сопредседателем Германа Грефа, вероятно, должно закрепить роль Сбербанка (выступал основным разработчиком нацстратегии и «дорожной карты» развития технологии и по соглашению с Белым домом будет курировать ее реализацию).

Сопредседатели подкомиссии получат равные права, сообщил источник “Ъ” в одном из федеральных ведомств. От правительства помимо Максима Орешкина в структуру войдут два его заместителя — Оксана Тарасенко (как ответственный секретарь и куратор федерального проекта) и Савва Шипов, замглавы Минкомсвязи Евгений Кисляков, представители Минсельхоза, Минздрава, Минпромторга, МВД, ФАС, Минфина, Минобрнауки, а также правительства Москвы (где будет проводиться «пилот» по внедрению ИИ) и глава Аналитического центра при правительстве Владислав Онищенко. Бизнес будет представлен компаниями, создавшими вместе со Сбербанком и РФПИ альянс по развитию ИИ (заключен в ноябре на конференции AI Journey) — от него в подкомиссию войдут глава «Яндекса» Елена Бунина, глава «Мэйл.ру» Борис Добродеев, глава МТС Алексей Корня, директор по цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев, а также глава АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир. Представлены в подкомиссии будут и все профильные институты развития — РФПИ, ВЭБ.РФ, VEB Ventures, «Сколково» и РВК.

Отдельная подкомиссия по ИИ нужна, чтобы включить в нее всех, кто может быть заинтересован и полезен в развитии технологии, пояснил источник “Ъ”. По словам главы проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» Владимира Месропяна, подкомиссия станет рабочим органом для реализации положений нацстратегии, а также возьмет на себя рассмотрение отдельных вопросов реализации федерального проекта по ИИ. В целом же структура управления цифровой нацпрограммой не изменится, говорит господин Месропян. «Подкомиссия будет встроена в действующую систему управления. При этом ключевые вопросы останутся в ведении президиума правительственной комиссии по цифровому развитию под руководством вице-премьера Максима Акимова»,— сообщил он.

Надежда Краснушкина