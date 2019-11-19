Майора ФСБ обвинили в налете «енотов»

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) обвинил майора ФСБ в организации преступного сообщества, совершившего серию нападений на фигурантов уголовного дела о махинациях с таможенными платежами. Показания на офицера дали пострадавшие, а также предполагаемые налетчики — бывшие члены региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.»). Однако военный суд освободил майора из-под стражи, решив, что в уголовном деле чекиста не было события преступления.

Главными фигурантами уголовного дела, по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина переданного в производство СУ СКР по Краснодарскому краю, являются сотрудники управления ФСБ по Москве и области майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев. Обоих сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) центрального аппарата ФСБ задержали в столице, отправив затем автотранспортом в Краснодар. Причем майора Мрищука со спецназом взяли в аэропорту Шереметьево, когда он со своей невестой вернулся из отпуска, проведенного в Крыму. В свою очередь, майора Барякшева пригласили на собеседование по поводу назначения на новую должность, где в присутствии его руководства задержали.

16 октября Краснодарский гарнизонный военный суд, удовлетворив ходатайства следователя СУ СКР Анатолия Шутенко, который, по отзывам его сослуживцев, действительно любит пошутить, определил офицеров в СИЗО, где им предъявили обвинения.

По версии следствия, майор Мрищук с использованием служебного положения и с помощью майора Барякшева организовал преступное сообщество (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и банду (ч. 3 ст. 209 УК РФ), в состав которых вошли участники «Е.Н.О.Т. корп.».

Общинников, отличившихся в боях на Украине и в Сирии, 7 декабря 2016 года привлекли к оперативно-следственным действиям, в ходе которых, как полагают в СУ СКР, были совершены три преступления: кража и два разбоя (ст. 158 и ст. 162 УК РФ). В результате них добыча налетчиков составила более 4,8 млн руб., которые участники акций поделили между собой.

Майор Барякшев, взаимодействовавший с «Е.Н.О.Т. корп.» со стороны спецслужб, обжаловать постановление гарнизонного суда по какой-то причине не стал, отказавшись и от столичного адвоката, которого ему наняли родственники. Майор Мрищук свою причастность к преступлениям не признал, а вместе со своими адвокатами в Южном окружном военном суде заявил, что уголовное преследование против него, скорее всего, носит заказной характер.

По материалам, которые в свое время собрал офицер Мрищук, отвечавший в ведомстве за противодействие преступлениям, совершенным в сфере компьютерных технологий, Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте (ММСУТ) СКР было возбуждено уголовное дело в отношении группы злоумышленников, которые, используя несколько схем, а также своих людей в ФТС и на почте, завозили в Россию крупные партии айфонов, айпадов и другой техники.

Действия злоумышленников могли быть квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация ОПС и участие в нем), но следствие и прокуратура с трудом согласились на гораздо менее тяжкие квалификации.

В результате было возбуждено основное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и физических лиц (ч. 2 ст. 194 УК РФ), а впоследствии и о превышении должностных полномочий таможенников (ст. 286 УК РФ). За рамками разбирательства остались связи злоумышленников с торговцами из даркнета (якобы на его профильных площадках приобретались номера и коды кредитных карт, с помощью которых фигуранты расплачивались за товары), а также данные об их возможном крышевании федеральными силовиками. В итоге перспективное расследование фактически сошло на нет — вместо приговора обвиняемые получили судебные штрафы в 100 тыс. руб., от которых их затем освободил Мособлсуд, так как ими были возмещены таможенные недоимки.

После того как судебное решение по основному делу вступило в законную силу, двое из четырех фигурантов бывшего расследования, а также свидетель по делу подали в ФСБ и СКР заявления о том, что в декабре 2016 года под видом следственных действий в их отношении были совершены преступления.

Следует отметить, что ранее обвиняемые не раз жаловались на участников расследования, однако после проверок органы военного следствия СКР в возбуждении уголовных дел им отказали за отсутствием состава преступлений. На этот раз заявлениям дали ход, так как попавшие под стражу за различные преступления, в том числе вымогательство (ст. 163 УК РФ), бывшие бойцы «Е.Н.О.Т. корп.» в рамках досудебных соглашений о сотрудничестве рассказали, что заказ на акции к ним якобы поступил от чекистов, которые руководствовались целью «личной наживы». Якобы майор ФСБ Мрищук собрал их, проинструктировал и направил на совершение преступлений под видом следственно-оперативных действий. Кстати, в той декабрьской операции принимали участие десятки чекистов, но под следствием оказались только двое из них.

Южный окружной военный суд, в который обратилась защита Александра Мрищука, с версией обвинения не согласился.

Как следует из постановления, опубликованного на официальном сайте суда, адвокаты обратили внимание апелляционной инстанции на множество нарушений, допущенных по делу. Так, например, в протоколе задержание майора Мрищука было оформлено как задержание лица, застигнутого при совершении преступления или непосредственно после этого, хотя со времени предполагаемых краж и налетов прошло почти три года. Сообщение же в прокуратуру о задержании чекиста было направлено еще до того, как это следственное действие надлежащим образом оформили. На ходатайство об аресте офицера следователь не получил согласие своего руководителя, а кроме того, суд не убедился, что были совершены сами преступления. Якобы пострадавшие от них бизнесмены не были признаны потерпевшими, а роль самого майора в преступлениях не указана. Тем не менее гарнизонный суд перед ними отчитался, направив им сообщения о заключении двух сотрудников ФСБ под стражу. Получить комментарии от предполагаемых потерпевших “Ъ” не удалось. Один из их адвокатов сообщил, что впервые слышит о том, что они пострадали от действий «енотов» и офицеров.

Суд апелляционной инстанции, поставив под сомнение событие преступлений, пришел к выводу о том, что арест майора Мрищука «не отвечает требованиям законности, обоснованности и мотивированности, в связи с чем подлежит отмене как вынесенный с существенным нарушением уголовно-процессуального закона». По требованию суда офицер был освобожден из-под стражи и вернулся в Москву, правда, на службе его пока не восстановили. Защита офицера, полагающая, что его уголовное преследование является незаконным, обратилась к президенту Владимиру Путину, а также к главам ФСБ и СКР. В заявлениях, в частности, говорится о «фабрикации» материалов расследования в отношении майора и «дезинформировании» руководства органов госбезопасности и следствия.

Николай Сергеев