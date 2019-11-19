Майора ФСБ обвинили в налете «енотов»

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) обвинил майора ФСБ в организации преступного сообщества, совершившего серию нападений на фигурантов уголовного дела о махинациях с таможенными платежами. Показания на офицера дали пострадавшие, а также предполагаемые налетчики — бывшие члены региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.»). Однако военный суд освободил майора из-под стражи, решив, что в уголовном деле чекиста не было события преступления.
Главными фигурантами уголовного дела, по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина переданного в производство СУ СКР по Краснодарскому краю, являются сотрудники управления ФСБ по Москве и области майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев. Обоих сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) центрального аппарата ФСБ задержали в столице, отправив затем автотранспортом в Краснодар. Причем майора Мрищука со спецназом взяли в аэропорту Шереметьево, когда он со своей невестой вернулся из отпуска, проведенного в Крыму. В свою очередь, майора Барякшева пригласили на собеседование по поводу назначения на новую должность, где в присутствии его руководства задержали.
16 октября Краснодарский гарнизонный военный суд, удовлетворив ходатайства следователя СУ СКР Анатолия Шутенко, который, по отзывам его сослуживцев, действительно любит пошутить, определил офицеров в СИЗО, где им предъявили обвинения.
Общинников, отличившихся в боях на Украине и в Сирии, 7 декабря 2016 года привлекли к оперативно-следственным действиям, в ходе которых, как полагают в СУ СКР, были совершены три преступления: кража и два разбоя (ст. 158 и ст. 162 УК РФ). В результате них добыча налетчиков составила более 4,8 млн руб., которые участники акций поделили между собой.
Майор Барякшев, взаимодействовавший с «Е.Н.О.Т. корп.» со стороны спецслужб, обжаловать постановление гарнизонного суда по какой-то причине не стал, отказавшись и от столичного адвоката, которого ему наняли родственники. Майор Мрищук свою причастность к преступлениям не признал, а вместе со своими адвокатами в Южном окружном военном суде заявил, что уголовное преследование против него, скорее всего, носит заказной характер.
По материалам, которые в свое время собрал офицер Мрищук, отвечавший в ведомстве за противодействие преступлениям, совершенным в сфере компьютерных технологий, Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте (ММСУТ) СКР было возбуждено уголовное дело в отношении группы злоумышленников, которые, используя несколько схем, а также своих людей в ФТС и на почте, завозили в Россию крупные партии айфонов, айпадов и другой техники.
В результате было возбуждено основное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и физических лиц (ч. 2 ст. 194 УК РФ), а впоследствии и о превышении должностных полномочий таможенников (ст. 286 УК РФ). За рамками разбирательства остались связи злоумышленников с торговцами из даркнета (якобы на его профильных площадках приобретались номера и коды кредитных карт, с помощью которых фигуранты расплачивались за товары), а также данные об их возможном крышевании федеральными силовиками. В итоге перспективное расследование фактически сошло на нет — вместо приговора обвиняемые получили судебные штрафы в 100 тыс. руб., от которых их затем освободил Мособлсуд, так как ими были возмещены таможенные недоимки.
Следует отметить, что ранее обвиняемые не раз жаловались на участников расследования, однако после проверок органы военного следствия СКР в возбуждении уголовных дел им отказали за отсутствием состава преступлений. На этот раз заявлениям дали ход, так как попавшие под стражу за различные преступления, в том числе вымогательство (ст. 163 УК РФ), бывшие бойцы «Е.Н.О.Т. корп.» в рамках досудебных соглашений о сотрудничестве рассказали, что заказ на акции к ним якобы поступил от чекистов, которые руководствовались целью «личной наживы». Якобы майор ФСБ Мрищук собрал их, проинструктировал и направил на совершение преступлений под видом следственно-оперативных действий. Кстати, в той декабрьской операции принимали участие десятки чекистов, но под следствием оказались только двое из них.
Как следует из постановления, опубликованного на официальном сайте суда, адвокаты обратили внимание апелляционной инстанции на множество нарушений, допущенных по делу. Так, например, в протоколе задержание майора Мрищука было оформлено как задержание лица, застигнутого при совершении преступления или непосредственно после этого, хотя со времени предполагаемых краж и налетов прошло почти три года. Сообщение же в прокуратуру о задержании чекиста было направлено еще до того, как это следственное действие надлежащим образом оформили. На ходатайство об аресте офицера следователь не получил согласие своего руководителя, а кроме того, суд не убедился, что были совершены сами преступления. Якобы пострадавшие от них бизнесмены не были признаны потерпевшими, а роль самого майора в преступлениях не указана. Тем не менее гарнизонный суд перед ними отчитался, направив им сообщения о заключении двух сотрудников ФСБ под стражу. Получить комментарии от предполагаемых потерпевших “Ъ” не удалось. Один из их адвокатов сообщил, что впервые слышит о том, что они пострадали от действий «енотов» и офицеров.
Суд апелляционной инстанции, поставив под сомнение событие преступлений, пришел к выводу о том, что арест майора Мрищука «не отвечает требованиям законности, обоснованности и мотивированности, в связи с чем подлежит отмене как вынесенный с существенным нарушением уголовно-процессуального закона». По требованию суда офицер был освобожден из-под стражи и вернулся в Москву, правда, на службе его пока не восстановили. Защита офицера, полагающая, что его уголовное преследование является незаконным, обратилась к президенту Владимиру Путину, а также к главам ФСБ и СКР. В заявлениях, в частности, говорится о «фабрикации» материалов расследования в отношении майора и «дезинформировании» руководства органов госбезопасности и следствия.
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