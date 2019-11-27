Рабочие недели до и после Нового года будут двухдневными

Последняя неделя 2019 года и первая неделя 2020 года будут двухдневные, напомнил заместитель главы Роструда Иван Шкловец. Это связано с тем, что 30 и 31 декабря приходятся на понедельник и вторник, а 8 января (последний праздничный день) — это среда.

«Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной — понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. Новогодние каникулы у нас продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно. Первый рабочий день в будущем году выпадает на четверг. 9 января. Таким образом, после новогоднего отдыха россиян ждет двухдневная рабочая неделя»,— сказал господин Шкловец «Интерфаксу». Он добавил, что, несмотря на установленный производственным календарем рабочий день 31 декабря (предполагается сокращение рабочего времени на час), работодатель может ввести на него выходной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может идти речи о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, так как решение по этому вопросу было принято заранее. «Здесь нечего дискутировать»,,— сказал тогда господин Песков.

О возможности в целом пересмотреть подход к рабочей неделе активно говорят с лета — речь, в частности, идет о введении четырехдневной недели. Премьер-министр Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в Женеве предположил, что в будущем мир перейдет к такой системе труда. После этого он поручил Минтруду предоставить свое мнение по этому поводу. Участникам нацпроекта по повышению производительности труда предложили поучаствовать в эксперименте. Позже заместитель главы Минэкономики Петр Засельский сообщил, что ни одно предприятие не поддержало идею ввода четырехдневной рабочей недели. На прошлой неделе господин Медведев высказался против жесткого определения неполного рабочего дня в Трудовом кодексе, предложенном одним из членов «Единой России», и призвал вновь задуматься о четырехдневке.

О возможных вариантах введения четырехдневки читайте в материале “Ъ” «Между сокращением и сжатием».