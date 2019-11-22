Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному». Так он отреагировал на предложение одного из членов партии закрепить неполный рабочий день для сохранения соцвыплат работающим матерям с детьми. По мнению премьера, вместо этого можно подумать о четырехдневной рабочей неделе.

«Не думаю, скажу вам откровенно, что нам нужно прямо в Трудовой кодекс вставлять жесткое определение. Это как раз будет бить по интересам молодых мам. Скажут: "Ну, вот это не помещается в определение, значит, полный рабочий день", и так далее»,— сказал господин Медведев на встрече с активом первичных и местных отделений партии (цитата по «Интерфаксу»). По его мнению, нужно сделать законодательство более гибким.

Премьер-министр напомнил, что ранее предложил подумать о четырехдневной рабочей неделе в России и получил массу отзывов — от восторженных до крайне скептических. «На самом деле эту идею можно трансформировать в то, о чем вы говорите»,— предложил господин Медведев (цитата по «РИА Новости»).

О вариантах реализации идеи четырехдневной рабочей недели читайте в материале “Ъ” «Между сокращением и сжатием».