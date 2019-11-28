От легкой атлетики ждут прыжка в чистоту

Министерство спорта РФ не стало лишать государственной аккредитации Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), но потребовало от нее срочно предоставить «дорожную карту» по выходу из кризиса, а также избрать новые руководящие органы. В случае невыполнения требований Министерство спорта вновь может рассмотреть вопрос о приостановке или отзыве аккредитации ВФЛА. Отметим, что до 12 декабря ВФЛА нужно предоставить Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) объяснения по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, которое и спровоцировало жесточайший кризис, грозящий ВФЛА исключением из World Athletics. К чему это может привести, видно на примере трехкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, которую исключили из числа участников турнира в Глазго.

В среду прошло заседание комиссии государственной аккредитации спортивных федераций Министерства спорта РФ. На нем обсуждалась ситуация, сложившаяся в результате решения World Athletics приостановить процесс восстановления членства ВФЛА, а также прекратить выдачу допусков российским спортсменам на участие в международных турнирах. Напомним, что кризис в российской легкой атлетике обострился (он длится с 2015 года) после того, как World Athletics временно отстранила президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина (позже он подал в отставку) за вмешательство в расследование по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Спортсмен попытался оправдать пропуск допинг-теста с помощью фальшивой медицинской справки.

Помимо господина Шляхтина наказанию были подвергнуты еще шесть человек, причастных к делу Лысенко, включая его самого. Также были приостановлены процесс восстановления статуса ВФЛА и выдача российским спортсменам допусков для участия в международных турнирах.

По итогам заседания Министерство спорта фактически повторило решение международной федерации. ВФЛА рекомендовано отстранить административный персонал, тренеров и спортсменов, причастных к делу Лысенко. Также ВФЛА предписано провести не позднее середины декабря отчетно-выборную конференцию и избрать новые руководящие органы. На данный момент руководит ВФЛА в качестве исполняющего обязанности президента Юлия Тарасенко. Министерство спорта потребовало к 3 декабря совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) разработать «дорожную карту» по устранению нарушений антидопинговых правил. Не позднее 5 декабря она должна быть передана в министерство. До 11 декабря ВФЛА должна предоставить World Athletics документ, в котором будут отражены меры, направленные на предотвращение ситуаций, подобных вышеописанной.

В случае неисполнения предписаний Минспорт вновь вернется к вопросу об аккредитации ВФЛА. «Если "дорожная карта" не будет исполнена и не будет решен вопрос о проведении досрочных выборов руководства, то на следующем заседании комиссии по аккредитации, которая может собраться в срочном порядке, будет рассмотрен вопрос о приостановлении или лишении аккредитации этой организации»,— заявил министр спорта РФ Павел Колобков, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Ранее с похожими требованиями выступил и Олимпийский комитет России. Его президент Станислав Поздняков отмечал, что «деятельность руководства ВФЛА за последнее время и его причастность к "делу Лысенко" привела не к восстановлению организации в правах, а, наоборот, усугубила проблемы до реальной угрозы полного исключения из состава международной федерации».

Угроза исключения ВФЛА из World Athletics, учитывая, что речь идет о рецидиве, вполне реальна. Многое будет зависеть от того, какую позицию займет рабочая группа World Athletics по восстановлению ВФЛА. Именно рабочая группа, по словам ее руководителя Руне Андерсена, представит совету World Athletics рекомендации о том, как поступить с ВФЛА, и о том, должен ли Конгресс международной федерации рассмотреть вопрос об исключении ВФЛА.

Исключение ВФЛА приведет к тяжелейшим последствиям для российской легкой атлетики. К каким именно, можно судить по ситуации, в которую попала трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

В среду ее менеджер Ольга Назарова сообщила «РИА Новости», что Мария Ласицкене исключена из числа участников турнира в Глазго. «Нам написали письмо, что, к сожалению, Марию вычеркнули из стартового листа, потому что пришло указание о неподтверждении российского статуса»,— заявила госпожа Назарова.

Александр Петров