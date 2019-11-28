Mail.ru Group поступила в супермаркеты

Интернет-холдинг Mail.ru Group выходит на рынок indoor-рекламы в партнерстве с X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В ее магазинах уже протестировано размещение рекламных видеороликов на «терминалах лояльности», охватившее 350 тыс. покупателей. Одним из конкурентов Mail.ru Group на этом рынке будет «Яндекс», у которого уже есть соглашения в том числе с сетью «Верный», аптеками АСНА и салонами «Вымпелкома».

Mail.ru Group запускает размещение indoor-рекламы (реклама внутри помещений) в партнерских точках продаж, первым партнером стала X5 Retail Group, сообщили “Ъ” в компаниях. Финансовые параметры соглашения не раскрываются. Как уточнили в Mail.ru Group, компания уже провела пилотный проект в 30 магазинах «Перекресток». В них на входе был установлен «терминал лояльности» с экраном, который показывал рекламный ролик, при этом клиенты могли получить от продвигаемого бренда персональное предложение. Кампания длилась 42 дня и охватила 350 тыс. посетителей. Mail.ru Group рассчитывает договориться о масштабировании проекта в других магазинах сети, а в дальнейшем начать работать и с другими партнерами и участниками рынка indoor-рекламы.

«Мы планируем дальнейшее развитие сотрудничества с Mail.ru Group и масштабирование решения»,— подтвердил руководитель R`n`D-направления в департаменте продаж продуктов больших данных X5 Retail Group Максим Сивоконь. При этом холдинг ведет переговоры со всеми ключевыми участниками рынка indoor-рекламы, добавляет он.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, объем рынка наружной рекламы в первом полугодии снизился на 3%, до 20,7–21,1 млрд руб. Сегмент indoor-рекламы составляет 6% от этого рынка и упал сильнее — на 6%, до 1,2–1,3 млрд руб. Mail.ru Group значительную часть доходов получает на стабильно растущем рынке интернет-рекламы: за январь—сентябрь выручка группы от этого направления выросла на 21,7% к аналогичному периоду, до 25,185 млрд руб., составив 41% от общей выручки.

«Яндекс» работает на рынке indoor-рекламы с 2018 года. Рекламодатели «Яндекс.Директа» могут автоматически закупать показы рекламы целевой аудитории в момент ее присутствия в торговом зале, точно так же, как это происходит в онлайне, говорит представитель компании. В сети «Яндекса» более 3,5 тыс. рекламных поверхностей в гипермаркетах «Верный», аптеках АСНА, магазинах «Вымпелкома», а также в салонах красоты в Москве и регионах.

Конкурентами Mail.ru Group в сегменте indoor-рекламы также будут Getintent, Hybrid, Weborama, Buzzoola и другие компании, отмечает гендиректор Addreality Сергей Галеев. «Даже на самом старте этот небольшой рынок уже имеет конкуренцию. Однако Mail.ru Group — одна из лидирующих компаний в интернет-рекламе, если ей удастся сделать высокую доходность для владельцев трафика, тогда она будет лидером»,— рассуждает он.

При этом существенного роста участники рынка indoor-рекламы не ждут. Коммерческий директор Posterscope Анна Семейко прогнозирует, что, как и весь рынок наружной рекламы, этот сегмент в 2020 году сохранит объемы 2019 года. «Отдельные сегменты в indoor могут вырасти, но вряд ли это распространится на рекламу в магазинах»,— полагает она. Господин Галеев добавляет, что цифровая реклама и programmatic-решения (автоматизированные закупки рекламы), которые в том числе применяет Mail.ru Group, будут среди драйверов рынка в следующем году, но они пока не составляют большей части бюджетов indoor-рекламы.

Валерия Лебедева