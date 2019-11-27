СМИ: Дерипаску и фигурантов дела Черкалина лишили кипрского гражданства

Миллиардера Олега Дерипаску, его сына и дочь лишили кипрского гражданства, сообщает кипрская газета Politis. Также лишены гражданства топ-менеджеры АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко вместе со своими женами и детьми. Банкиры являются фигурантами уголовного дела вместе с начальником банковского отдела управления «К» ФСБ Кириллом Черкалиным.

Олег Дерипаска получил кипрское гражданство в марте 2018 года. Представитель миллиардера объяснял это «необходимостью постоянных передвижений по миру» в связи с «широким кругом бизнес-интересов».

В ноябре текущего года министр внутренних дел Кипра рассказал об аннулировании гражданства 26 человек, которые получили его в рамках программы «Гражданство за инвестиции». Среди них были девять россиян. Их фамилии не разглашались. По данным «Открытых медиа», среди них был экс-глава Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

Президент Кипра Никос Анастасиадис признал допущенные ошибки и пообещал, что гражданство будет отозвано «у тех людей, которые получили его с нарушением жестких критериев, установленных государством». По его словам, один из таких случаев касается малайзийского финансиста Джо Лоу. Его обвиняют в выводе миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1MDB.

По данным “Ъ”, Владимир Столяренко и Александр Бондаренко могли быть связаны с делом Кирилла Черкалина. По версии следствия, они хотели завладеть долей их партнера в компании «Юрпромконсалтинг» Сергея Гляделкина. Он проходит потерпевшим по делу о предполагаемой оргпреступной группировке мошенников под управлением Кирилла Черкалина.

Подробнее об отзыве гражданства 26 человек читайте в материале “Ъ”.

О роли Владимира Столяренко и Александра Бондаренко в деле Кирилла Черкалина — в публикации «Чекисты воровали высотками».