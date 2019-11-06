Чекисты воровали высотками

Как стало известно “Ъ”, в предполагаемой оргпреступной группировке мошенников под руководством начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина состояла женщина — гендиректор ООО «Бор-реконструкция» Елена Глазкова. В отличие от своих подельников-чекистов она успела скрыться и находится сейчас в международном розыске. По версии Следственного комитета России, группа специализировалась на хищениях средств, полученных от реализации жилья в элитных столичных новостройках, и действовала с беспрецедентным размахом, похищая целые высотные дома.

По версии Следственного комитета России (СКР), жертвами мошенников стали по крайней мере два крупных бизнесмена, инвестировавших средства в строительство жилых домов в столице по договорам с московским правительством. Один из них — совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин. Входящие в его холдинг строительные организации в 2007–2010 годах застроили площадку в московском районе Левобережный, освободившуюся после сноса хрущевок. Продавать квартиры в новом жилом комплексе, состоящем из трех 22-этажных и двух 16-этажных башен, согласно заключенному инвестиционному контракту, было поручено ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), в котором господин Гляделкин владел только 49% долей. Остальные доли в компании, по данным следствия, принадлежали бывшим топ-менеджерам АО «АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"» Владимиру Столяренко и Александру Бондаренко, занимавшим должности президента и вице-президента банка соответственно.

Банкиры, как считает следствие, решили завладеть принадлежащей их партнеру половиной имущества ЮПК, на счетах которой к тому времени аккумулировались значительные денежные средства, полученные от реализации квартир в Левобережном. Подсчитать точную сумму похищенного еще предстоит, однако, по данным потерпевшего, речь шла по меньшей мере об 1 млрд руб., который общество получило за несколько сотен проданных квартир в д. 120, корп. 3; д 124, корп. 3; д. 128, корп. 2; д. 130, корп. 1 и д. 130, корп. 3 по Ленинградскому шоссе в Москве. Половина этих денег должна была отойти совладельцу ООО Гляделкину.

Господа Столяренко и Бондаренко, по данным СКР, поддерживали неформальные контакты с некоторыми сотрудниками ФСБ, а последний даже состоял в общественном совете при спецслужбе, поэтому возникший план банкиры приватно обсудили со своими приятелями в погонах и заручились их поддержкой. Так, по версии СКР, в самом начале 2011 года была сформирована организованная преступная группа, ориентированная на совершение особо крупных хищений (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с использованием «служебного положения, оперативных возможностей и авторитета сотрудников спецслужбы».

Чекисты подобрались к бизнесмену Гляделкину через своего коллегу, полковника управления «К» ФСБ РФ, курирующего кредитно-финансовую и банковскую сферы, Андрея Васильева. Тот был знаком с Сергеем Гляделкиным благодаря другому уголовному делу, в котором чекист осуществлял оперативное сопровождение, а бизнесмен выступал в той же роли потерпевшего.

В 2011 году, напомним, СКР расследовал попытку вымогательства взятки у совладельца Avenue Group, связанную с тем же инвестконтрактом на застройку Левобережного. Как было установлено судом, незадолго до завершения строительства обвиняемый в этом деле, бывший вице-мэр Москвы Александр Рябинин, курирующий распределение инвестиций, пытался получить от застройщика Гляделкина нежилое помещение в Замоскворечье, пентхаус на Новом Арбате и $2 млн наличными, угрожая в противном случае «затормозить» инвестконтракт. Девелопер обратился в ФСБ, и вымогателя задержали. В дальнейшем Пресненский райсуд Москвы признал его мошенником и приговорил к условному сроку, однако, пока шло разбирательство, причастность вице-мэра к преступлению выглядела далеко не очевидной. С учетом этого обстоятельства в феврале 2010 года у оперативника Васильева появился повод пригласить потерпевшего Гляделкина в ресторан Wine & Crab на Никольской улице, чтобы в неформальной обстановке обсудить с ним тактику расследования.

На встречу, по данным следствия, чекист пришел вместе со своими руководителями — заместителем начальника управления «К» Дмитрием Фроловым и начальником «банковского» отдела управления Кириллом Черкалиным, а те уже повернули начавшиеся переговоры совсем в другое русло. Полковники Черкалин и Фролов объяснили потерпевшему, что его статус в деле в любой момент может поменяться, поскольку вице-мэр Рябинин написал следователю встречное заявление, в котором обвинил девелопера в провокации взятки. Кроме того, по словам офицеров, в мэрии остались люди, состоящие в «дружеских и деловых отношениях с Рябининым», и они вполне могут «помешать дальнейшей реализации контракта».

Поскольку главным раздражителем для оставшихся на свободе чиновников, по словам чекистов, был инициатор расследования Гляделкин, бизнесмену предложили «отойти от дел» на время следствия и суда, а свои доли в ЮПК безвозмездно передать человеку, которого порекомендуют его партнеры по обществу Столяренко и Бондаренко. При этом полковники пообещали, что, несмотря на формальный выход Сергея Гляделкина из числа участников ООО, свою долю от реализации квартир в Левобережном он будет неофициально, но своевременно и в полном объеме получать. Согласившись на условия офицеров, совладелец ЮПК, как утверждает следствие, «лишился возможности участвовать в деятельности ООО и распределении прибыли», а пятеро обвиняемых, наоборот, такую возможность получили. Они вывели все средства со счетов ЮПК и «распорядились ими по собственному усмотрению», что было квалифицировано СКР по соответствующей ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Уголовное дело о мошенничестве с долями ЮПК было возбуждено СКР только в апреле 2019 года, а к этому времени группа обвиняемых уже распалась. Банкиры Столяренко и Бондаренко уволились со своих должностей и сбежали за границу. Минувшим летом они были заочно арестованы Московским гарнизонным военным судом и объявлены в международный розыск. От полковников Фролова и Васильева еще до начала расследования избавилась сама ФСБ в связи с возникновением неких компрометирующих их «обстоятельств».

Благодаря возбужденному по факту хищения акций ЮПК уголовному делу стало известно, что этими обстоятельствами, видимо, стало еще одно уголовное дело о мошенничестве с прибылью от инвестиционного контракта, возбужденное еще в июле прошлого года. Его главным фигурантом стала гендиректор ООО «Бор-реконструкция» (БР) Елена Глазкова, аффилированная, как полагает СКР, с членами уже упомянутой группировки предполагаемых мошенников. В 2010 году компания Елены Глазковой совместно с Avenue Group Сергея Гляделкина возвела элитный дом переменной этажности по адресу: Новый Арбат, 27, в котором затем появился жилой комплекс из 124 квартир с одноименным названием.

Согласно заключенному инвестдоговору с правительством Москвы, БР отошли в нем 55 квартир, 107 машино-мест и 2,2 тыс. кв. м нежилых площадей стоимостью «более 1 млрд руб.». Точная цифра опять же будет определена СКР после проведения соответствующих экспертиз. Гендиректор ООО Елена Глазкова, как следует из материалов дела, по уже известной схеме решила похитить имущество общества, принадлежащее одному из его учредителей, Владимиру Симоненкову, владеющему 49% долей в БР. При этом Елена Глазкова, выполняющая организационно-распорядительные функции в компании, по версии следствия, не стала придумывать сложных схем. Она просто отстранила соучредителя Владимира Симоненкова от управления ООО, заявив, что тот якобы отошел от бизнеса, пять лет не появлялся на собраниях участников общества и, более того, ведет сепаратные переговоры с «главным конкурентом» БР — своим приятелем Сергеем Гляделкиным.

Пока господин Симоненков искал правду в арбитражных судах различных уровней, Елена Глазкова, как полагает следствие, совершила «фиктивные сделки», продав все принадлежащие БР площади в ЖК «Новый Арбат, 27» аффилированным с ней лицам по заниженной цене. Вырученные деньги гендиректор, по мнению СКР, направила на погашение несуществующей кредиторской задолженности БР. После всех этих манипуляций осенью 2017 года компания была признана банкротом, а ее гендиректор сбежала за границу. Как и двое бывших банкиров, она была объявлена в розыск.

Тем временем по заявлению Владимира Симоненкова следственное управление УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело, однако расследовалось оно, мягко говоря, не спеша. Во всяком случае, проверяя результаты проделанной работы, исполняющий обязанности начальника главка по расследованию особо важных дел СКР Николай Ущаповский отметил, что у полицейского следствия так и не появились задержанные, обвиняемые и не было арестовано в качестве обеспечительной меры чье-либо имущество.

А между тем, по мнению генерала Ущаповского, из материалов обоих уголовных дел прямо следовало, что «мошеннические действия в них были взаимосвязаны и совершены при реализации единого комплекса инвестпрограмм», а фигурируют в них учредители и руководители одних и тех же организаций. Начальник главка в итоге обоснованно предположил, что оба преступления были совершены членами одной и той же группы. В связи с этим он постановил изъять материалы у полиции и объединить оба эпизода предполагаемого мошенничества в одно уголовное дело, расследованием которого сегодня и занимается СКР.

Сергей Машкин