Кипр отзывает гражданства

Президент Кипра Никос Анастасиадис пообещал в рамках проверки программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции отобрать гражданство у тех лиц, кто получил его по ошибке. Таких случаев, по его словам, немного, но один из них относится к находящемуся в международном розыске малайзийскому финансисту Джо Лоу, обвиняемому в выводе миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1MDB.

Во время вчерашний встречи президента Кипра Никоса Анастасиадиса с журналистами ему был задан вопрос о том, каким образом в сентябре 2015 года гражданин Малайзии Джо Лоу получил «золотой паспорт».

Сейчас господин Лоу находится в международном розыске. Он подозревается в причастности к незаконному выводу нескольких миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Президент Кипра признал «ошибки, допущенные в ряде вопиющих случаев, в которых паспорта не следовало выдавать». И пообещал, что гражданство будет отозвано «у тех людей, которые получили гражданство с нарушением жестких критериев, установленных государством».

По словам господина Анастасиадиса, гражданство точно должно быть отобрано у Джо Лоу, но сначала будет проведена необходимая проверка, чтобы не нарушать законных процедур и убедиться в правомерности отзыва паспорта.

«Могут быть другие случаи, требующие пересмотра, которые пока не стали достоянием общественности»,— добавил президент.

Случай беглого малайзийского финансиста Джо Лоу стал достоянием киприотской общественности на минувших выходных, когда ряд местных изданий рассказал о том, что Джо Лоу приехал на Кипр в сентябре 2015 года и буквально за несколько дней получил «золотой паспорт», вложив €5 млн в недвижимость в Айя-Напе. Обычно процесс получения гражданства в обмен на инвестиции занимает месяцы, а не дни. В публикациях указывалось, что ускорению процесса выдачи Лоу «золотого паспорта» способствовало вмешательство в процесс архиепископа Хризостома II, который якобы обратился к тогдашнему министру внутренних дел Кипра Сократису Хасикосу, попросив обратить внимание на запрос Лоу.

Архиепископ Хризостом II прокомментировал публикацию, заявив, что с просьбой посодействовать получению Джо Лоу и еще двумя иностранцами гражданства Кипра к нему обратился местный застройщик, который возводил особняки на землях, приобретенных у церкви, в том числе особняк для Лоу.

Церковь имеет право давать рекомендации о предоставлении гражданства иностранцам, что и было сделано, но, поскольку ответственность за предоставление гражданства лежит на государстве, церкви, по словам архиепископа, неизвестно, кто из этих троих получил гражданство.

«Это делается для блага Кипра. Гражданство предоставляется не по нашему, церкви, усмотрению. Мы просто обращаемся с просьбой»,— пояснил предстоятель, добавив, что малайзийский бизнесмен в то время сделал пожертвование на духовную семинарию.

По данным Вещательной корпорации Республики Кипр (CyBC), размер пожертвования составляет €300 тыс.

Бывший министр внутренних дел Кипра Сократис Хасикос также опроверг версию местных СМИ. По его словам, Джо Лоу подал документы на получение гражданства не в сентябре, а за два с половиной месяца до этого. За этот период ведомство проверило этого человека через Interpol, базу данных полиции Кипра и через Bank of Cyprus, куда бизнесмен внес сумму €5 млн. Все эти инстанции сообщили, что никаких долгов и преступлений за господином Лоу не числится. Поэтому он и получил «золотой паспорт» и в обычные сроки, а не за два дня. «Если бы архиепископ действительно просил о выдаче паспорта для кого-то, и за два дня паспорт был бы выдан, это был бы чудовищный скандал. Но на самом деле это чудовищная ложь»,— заявил бывший министр в своем Facebook.

Полная проверка программы «золотых паспортов» и тех ее участников, которые получили гражданство до ужесточения правил в 2018 году, начнется в следующем месяце. Об этом власти Кипра объявили неделю назад. Правда, как заметил во вчерашнем интервью президент Анастасиадис, случаев ошибочного предоставления гражданства «может быть 10–15». В целом в рамках этой программы с 2013 года было выдано почти 4 тыс. паспортов иностранным гражданам в обмен на инвестиции от €2 млн в экономику страны.

По словам президента, эта программа за время своего существования принесла государству около €7 млрд и помогла Кипру восстановиться после финансового кризиса.

Эксперты сочли проверку программы, безусловно, позитивным шагом. «Сейчас перед Кипром… стоит задача по реабилитации, улучшению имиджа программы. Сегодняшние проверки — позитивное явление, чем больше исправят сейчас (и привлекут новые инструменты due diligence), тем больше шансов, что программа останется и будет поддерживать экономику Кипра и в дальнейшем»,— заметил “Ъ” Питер Крумменахер, партнер швейцарской консалтинговой компании Henley & Partners.

Алена Миклашевская